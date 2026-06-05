Politie met mobiel medialab geeft voorlichting over online criminaliteit





Bezoekers van de weekmarkt in Middelharnis konden woensdag 3 juni 2026 informatie krijgen over online veiligheid en cybercriminaliteit. De politie stond daar tussen 10:00 en 15:00 uur met een mobiel medialab op het parkeerterrein bij het Kerkepad en de Nieuwstraat. De voorlichtingsactie maakte deel uit van de regionale actiedag ‘Echt niet vandaag’, die gericht is op het vergroten van de digitale weerbaarheid van inwoners.

In het mobiele medialab kregen bezoekers uitleg over verschillende vormen van online oplichting en manieren om zichzelf beter te beschermen. Ook waren medewerkers van Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden aanwezig om informatie te geven over cursussen en trainingen voor het gebruik van computers, smartphones en internet.

Volgens de politie neemt het aantal gevallen van online criminaliteit de laatste jaren toe. Daarbij gaat het onder meer om fraude waarbij oplichters zich voordoen als medewerkers van een bank of als politieagent. Ook vormen van oplichting rond cryptovaluta en de doorverkoop van tickets komen volgens de politie regelmatig voor.

Tijdens de markt konden bezoekers luisteren naar een voorbeeldgesprek van een oplichter. Met deze demonstratie wilde de politie laten zien hoe criminelen telefonisch proberen vertrouwen te winnen om mensen geld of persoonlijke gegevens afhandig te maken.

De politie benadrukte dat niet alleen ouderen risico lopen om slachtoffer te worden van online criminaliteit. Ook jongeren krijgen steeds vaker te maken met digitale fraude. Daarom richt de voorlichting zich op verschillende leeftijdsgroepen.

Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden sloot aan bij de actiedag omdat digitale veiligheid volgens de organisatie een belangrijk onderdeel is geworden van het dagelijks leven. De bibliotheek biedt onder meer cursussen, een digicafé en spreekuren aan voor mensen die hun digitale vaardigheden willen verbeteren.

Als advies gaf de politie bezoekers mee om voorzichtig te zijn bij onverwachte telefoontjes van personen die zich voordoen als medewerker van een bank of overheidsinstantie. Bij twijfel wordt aangeraden het gesprek te beëindigen en zelf contact op te nemen met de betreffende organisatie via een officieel telefoonnummer.

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Door Internetredactie Omroep Archipel