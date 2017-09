Eerste Arabische winkel van Flakkee tot laat open

Voor Arabische producten moest je als Flakkeeënaar tot voor kort naar Rotterdam of Hellevoetsluis. Maar sinds een maand zit supermarkt Hamoedi op d'n Diek in Middelharnis. Een kleine winkel met buitenlandse lekkernijen, groente, fruit en een extra lange openstelling tot 22:00 uur.

Eigenaar Merwan Al Hedban blijkt een goedlachse verkoper, die met iedereen een praatje maakt. De winkel tegenover schoenenzaak vanHaren is pas vier weken open, maar heeft nu al veel vaste klanten. Trots laat hij zijn facebook-pagina zien: "Kijk, alleen maar positieve reacties." Vooral de kleinschaligheid en vriendelijke service worden geroemd.

Overkanter

Al Hedban komt uit Irak en is van oorsprong ICT'er. Negen jaar geleden kwam hij naar Nederland en startte een eigen levensmiddelenzaak in Rotterdam. Na een tip van een vriend uit Sommelsdijk waagde hij de sprong naar Goeree-Overflakkee. "Ik voel me hier meer op mijn gemak dan in Rotterdam. En sinds kort ken ik ook de term overkanter," lacht hij. Met zijn assortiment probeert hij zich te onderscheiden van de grote supermarkten. In de schappen staan Arabische en Poolse levensmiddelen die op het eiland niet verkrijgbaar zijn of goedkoper zijn dan elders. Grote balen rijst, gedroogde granen, bijzondere kruiden, Arabische thee en Turks fruit: hij heeft het allemaal.

Vakantiegevoel

De eigenaar richt zich op nieuwkomers en seizoensarbeiders, maar blijkt uiteindelijk toch meer Nederlandse klanten te hebben. "Iedereen kookt graag, of wil weer even dat vakantiegevoel terug", zoekt hij als verklaring. "Overdag zie ik Hollandse families en Arabieren; 's avonds komen vooral jongeren voor frisdrank of snoep of mensen die tot laat werken."

De late openstelling draagt volgens Al Hedban bij aan zijn succes. "Ik ben de enige supermarkt op het hele eiland die tot 22:00 uur open is. Het zijn voor mij lange dagen maar ik ben een tevreden mens. Misschien dat ik ooit in de toekomst een echte avondwinkel word, maar voor nu vind ik het goed zo."