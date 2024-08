Eerste asielzoekers arriveren op 10 september ondanks bezwaren

Zondag 25 augustus 2024 is een nieuw opvangschip aangekomen in de haven van Middelharnis. Het schip, bedoeld om 170 asielzoekers te huisvesten, zal hier zeker twee jaar blijven liggen. Dit besluit maakt deel uit van een bredere inspanning om de druk op de bestaande asielzoekerscentra in Nederland te verlichten.

Door Danny Rijkels

"Vandaag komt het schip aan, en operationele voorbereidingswerkzaamheden zullen worden uitgevoerd," aldus woordvoerder Caroline Ubachs van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA), regio Zuid-Holland. De eerste bewoners worden op 10 september 2024 verwacht. "Uiteindelijk zullen er 170 mensen verblijven die gefaseerd instromen," voegde ze toe.

Petitie

De aankomst van het schip is echter niet zonder controverse. Een groep inwoners van Middelharnis lanceerde in juli een petitie onder de titel "Leg geen derde asielboot in Middelharnis," waarin zij hun zorgen uitten over de mogelijke gevolgen voor de gemeenschap. De petitie verzamelde meer dan 220 handtekeningen, wat de bezorgdheid onder de lokale bevolking duidelijk maakte.

Ondanks de weerstand heeft de gemeente Goeree-Overflakkee, na overleg met de gemeenteraad, besloten door te gaan met het plan. Het gemeentebestuur benadrukt dat de noodopvang tijdelijk is en dat het noodzakelijk is om bij te dragen aan het verlichten van de druk op opvanglocaties zoals die in Ter Apel. Eerdere ervaringen met tijdelijke opvangschepen in Middelharnis verliepen zonder grote problemen, wat het vertrouwen in dit besluit heeft vergroot.

De komende dagen zullen de voorbereidingen voor de opvang van de eerste bewoners worden afgerond, waarna de instroom van asielzoekers in september zal beginnen.