Eerste coronabesmetting op Goeree-Overflakkee

Donderdag 12 maart 2020 is in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis het coronavirus vastgesteld bij een patiënt. De patiënt is sinds 12 maart 2020 opgenomen in het ziekenhuis.

De patiënt meldde zich met luchtwegklachten en is volgens landelijk protocol opgenomen in isolatie en getest. Deze test bleek positief. De patiënt en naasten zijn ingelicht door een arts.

Patiënten die contact hebben gehad met de positief geteste patiënt zijn ingelicht, hierin volgt het ziekenhuis de richtlijnen van de RIVM en GGD.

Medewerkers van de afdeling zijn op de hoogte gesteld en kunnen hun werk doen zolang zij geen klachten hebben. Zodra zij klachten krijgen, gaan zij thuis in isolatie en worden zij getest. De ziekenhuiszorg gaat gewoon door.

In het kader van de privacy kan het ziekenhuis geen informatie geven over de patiënt.

Vraag: Ik heb een afspraak in het ziekenhuis. Kan ik die door laten gaan?

Antwoord: Ja, uw afspraak kan gewoon doorgaan. Mocht een afspraak onverwacht niet door kunnen gaan, dan wordt u daarover geïnformeerd door het ziekenhuis.

Vraag: Is het ziekenhuis gewoon open?

Antwoord: Ja, de zorg gaat door.

Vraag: Ik ben pas nog in het ziekenhuis geweest. Hoe groot is de kans dat ik besmet ben geraakt?

Antwoord: De kans dat u besmet bent geraakt is niet groter dan de kans op een besmetting op een andere plek.