Eerste dag martelproces levert louter gruwelijkheden op

Verbijstering, walging en afgrijzen; dat is het gevoel dat overheerst na de eerste dag (22 januari 2018) van het 'Flakkeese martelproces' voor de rechtbank in Rotterdam. De officier van justitie sprak zelfs van "zoveel verbijsterende sadistische handelingen, vernederingen, verkrachtingen; dat kan bijna niet waar zijn."

Vijf mannen en een vrouw worden verdacht van de marteling van drie mensen in juni en augustus 2016, in woningen in Sommelsdijk en Oude-Tonge. Twee van de drie slachtoffers woonden in een begeleidwonenproject van de protestants-christelijke organisatie Sjaloom Zorg uit Dirksland. De slachtoffers zouden zijn ontvoerd, bedreigd en seksueel misbruikt. Ook moesten ze geestelijke en lichamelijke martelingen ondergaan.

De slachtoffers durfden aanvankelijk niets te vertellen, omdat gedreigd werd met hun familie te doden als ze dat wel zouden doen. Een van de slachtoffers deed in augustus 2016 toch aangifte bij de politie. Hij zat onder de blauwe plekken en had verwondingen aan zijn geslachtsdelen. Dit bracht de zaak aan het rollen.

Drie mannelijke verdachten zitten nu nog vast, de anderen zijn op vrije voeten. Tijdens de eerste dag van hun proces lijken Jaap S. en Jerry den B. de hoofdverdachten. Die laatste heeft ook veel martelingen gefilmd. Op opnames is te horen dat hij anderen aanmoedigt en lacht. Ook bewaarde hij foto's van de martelingen op zijn mobiel.

Eigen rechter

Als eerste werd in de rechtbank de zaak rond slachtoffer Gijs K. behandeld. Een van de daders, Lionel van G., kende K. al vanaf de middelbare school. Op de telefoon van dit slachtoffer uit Achthuizen vond Van G. kinderporno en dat lijkt het motief voor de mishandeling. "Normaal ben ik zo niet," verklaart hij bij de rechter. "Maar hij had aan kleine kinderen gezeten." De verdachten beschrijven de martelingen als het Nederlands Kampioenschap pedo-trappen. De rechter benadrukte dat Gijs K. was vrijgesproken van vermeend kindermisbruik en dat de daders voor eigen rechter zijn gaan spelen.

K. werd gedwongen vloeren af te likken, menselijke en dierlijke uitwerpselen te eten en kreeg stroomstoten of werd met zijn hoofd meerdere malen achtereen in een bak met vies afvalwater geduwd. De vrouwelijke verdachte Denise K. moedigde hem aan om seks met de homoseksuele buurman te hebben. Ook werd hij gedwongen zijn huis schoon te maken. Als dat niet goed genoeg gebeurde, moest hij de vloer schoonlikken en daarna werd zijn hoofd in een afwasbak met vies water geduwd. Ook moest hij de ontlasting van een van de verdachten of van de katten opeten.

De ouders van Gijs waren op het moment van de martelingen voor twee weken op vakantie. Toen hij zijn ouders ging ophalen van Schiphol, zat hij onder de blauwe plekken, had hij schroeiplekken op zijn kaalgeschoren hoofd en liep hij mank door klappen met een knuppel. Ook zaten er wonden op zijn geslachtsdeel doordat hij was beschoten met een airsoftpistool.

Zijn advocaat las een verklaring voor waarin het slachtoffer aangaf moeite te hebben om vrienden te maken en dat hij daarom bereid is alles te doen. De martelingen duurden drie weken, in zijn eigen vertrouwde omgeving. Daardoor is hij nu wantrouwig en moest hij in therapie. "Het was een hel, ons hele gezin heeft hulp nodig."

Tweede slachtoffer

De martelingen van het tweede slachtoffer vonden plaats in de woning van Lionel van G. De politie kwam deze zaak op het spoor, nadat het eerste slachtoffer hen hierop had gewezen. Ook dit slachtoffer woonde begeleid via Sjaloom. De vernederingen bestonden uit het schoonmaken van de vloer onder bedreiging van een mes. Zijn haren werden uit zijn hoofd getrokken, hij werd getaserd, geschopt en geslagen. Hij heeft blijvend littekens aan de mishandelingen overgehouden op hoofd. Hier zou een foto op zijn mobiel van een meisje in lingerie de aanleiding voor de gruwelheden zijn.

Het derde slachtoffer meldde zich bij de politie, nadat hij was gegijzeld, bedreigd en mishandeld in de woning van Lionel van G. Hij kreeg een mes op zich gericht. Tijdens de rechtszaak bekende verdachte Tommie M. dat hij onder invloed had gedreigd de tong van het slachtoffer af te snijden. Verdachte Richard B. keek toe. Bij dit slachtoffer zou de aanleiding voor de martelingen een schuld zijn die nog niet was ingelost bij Lionel van G.

Berouw

In de rechtbank ontkennen of zwijgen de verdachten aanvankelijk. Ze bagatelliseren de mishandelingen of doen alsof ze zich niets meer herinneren. Pas na de verklaringen tonen enkelen berouw. Ook zijn er excuusbrieven van de verdachten.

Dinsdag vervolgt de rechtbank dit verbijsterende martelproces. Dan komen onder meer de persoonlijke omstandigheden van de verdachten aan de orde en komt het Openbaar Ministerie met de strafeisen. De verdachten (tussen 25 en 45 jaar) wordt poging doodslag en verkrachting ten laste gelegd.

Dit artikel is geschreven op basis van de liveblogs van Paul Verspeek (RTV rijnmond), Saskia Belleman (Telegraaf) en Sander Sonnemans (AD).