Eerste editie Havenconcert Muziekdag

Op zaterdag 5 september 2020 wordt voor het eerst de Havenconcert Muziekdag georganiseerd. Op verschillende plaatsen op het eiland heeft een aantal muziekverenigingen activiteiten gepland om kinderen te laten kennismaken met muziekinstrumenten en muziek.

Het Havenconcert is al jaren een begrip. Vanaf een speciaal ponton in de haven van Goedereede wordt er al meer dan tien jaar elke eerste zaterdag van september door verschillende artiesten een gevarieerd muziekprogramma ten gehore gebracht. Ter ere van het tienjarig jubileum, in 2018, vond er voor het eerst een junioreditie plaats. Het was een enorm succes, schoolkinderen op Goeree-Overflakkee uit de groepen 5 en 6 kwamen met hun klas naar het concert. Dat smaakte naar meer. Hoe mooi zou het zijn als dit Havenconcert Junior jaarlijks georganiseerd zou worden en het Havenconcert direct de muziekverenigingen een steuntje in de rug kon bieden om kinderen enthousiast te maken om ook een instrument te gaan bespelen en ook lid te worden van een muziekvereniging?

Deze wensen zijn nu werkelijkheid geworden. Op vrijdag 4 september wordt er dit jaar opnieuw een Havenconcert Junior georganiseerd. Al meer dan 550 kinderen hebben zich via hun school opgegeven om het concert bij te wonen, dat wordt verzorgd door het gezelschap van Ton Meijer. Tijdens hun interactieve muziekvoorstelling Be-Mozart, staat het leven van de jonge Mozart centraal. Kinderen wanen zich allemaal even Mozart. Op zaterdag 5 september heeft in aansluiting op het Havenconcert Junior een aantal muziekverenigingen activiteiten gepland, zoals demonstraties van verschillende instrumenten, inloopconcerten en gratis proeflessen. Dit allemaal op verschillende locaties, verspreid over het eiland.

Bij Fanfareorkest De Hoop, bijvoorbeeld, kunnen kinderen terecht om een zogenoemde pling plong-proefles te volgen. Ze kunnen kennismaken met muziek maken en zelf aan de slag met allerlei slagwerkinstrumenten en vuvuzela’s. Sempre Crescendo doet ook mee aan de Havenconcert Muziekdag. In verenigingsgebouw De Notenkraker in Middelharnis kan de jeugd uitleg krijgen van Sempreleden over verschillende instrumenten. Bovendien zal tijdens deze middag, die duurt van 13:00 tot 16:00 uur, Little Sempre, het opleidingsorkest van Sempre, een openbare repetitie houden. Koninklijke Fanfare Apollo verzorgt op 5 september een openbare les van ongeveer een uur. De les start om 11:00 uur en vindt bij mooi weer plaats aan de Noordzijde Haven in Goedereede, op straat, bij slecht weer in de Oostdam. Leden beantwoorden vragen over koper, saxofoons en slagwerk. Deelnemers mogen ook de instrumenten uitproberen. Ook de Sir Olivers Band doet mee. In de Bommelstee in Den Bommel vertellen leden van de Sir Olivers Band van 10:00 tot 14:00 uur meer over bigbands en de diverse instrumenten.

Let op! Vooraf aanmelden verplicht via siroliversband@gmail.com.

Alle informatie over de activiteiten tijdens de Havenconcert Muziekdag zijn terug te vinden op de website van het havenconcert www.havenconcert.nl. In verband met de coronamaatregelen is vooraf opgeven op verschillende locaties verplicht. Op de site is ook de meest actuele informatie en het exacte programma van het Havenconcert, het Havenconcert Junior en de Havenconcert Muziekdag terug te vinden.

