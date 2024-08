Eerste editie van ZOT voor het goede doel ALS

Op zaterdag 31 augustus 2024 organiseert de Oranjevereniging Oude-Tonge de allereerste editie van ZOT (Zomerfeest Oude-Tonge), een dag vol activiteiten in het teken van het goede doel ALS. Het belooft een dag te worden die jong en oud zal vermaken, met als doel zoveel mogelijk geld op te halen voor de strijd tegen deze ziekte.

Door Danny Rijkels

"We willen niet alleen geld ophalen voor ALS, maar óók een gezellige middag voor alle inwoners van Oude-Tonge organiseren, zowel jong als oud," aldus Mirabella Los van de Oranjevereniging. De festiviteiten starten om 10:00 uur bij 't Getij, waar bezoekers van Ebbe en Vloed, evenals andere geïnteresseerden, tot 11:30 uur kunnen genieten van een expositie van tractoren, oude auto's en motoren. Dit is het moment om deze bijzondere voertuigen van dichtbij te bewonderen voordat ze om 11:30 uur beginnen aan een rondrit door het dorp.

Sax a'holic zal zorgen voor de muzikale omlijsting van dit ochtendprogramma. "We beginnen de dag al in de ochtend, want we vinden dat het hele dorp mee moet kunnen genieten," vertelt Mirabella. Na de rondrit zullen de voertuigen op de Kaai te bezichtigen zijn, waar tegelijkertijd de eerste lopers van de Omloop van Goeree-Overflakkee zullen arriveren. Sax a'holic zal ook hier voor muzikale ondersteuning zorgen, terwijl DJ Ab v.d. Valk vanaf 12:30 uur de lopers verder aanmoedigt met inspirerende woorden en muziek. De deelnemers kunnen zich bij een verzorgingspost opfrissen met een pannenkoek of gebakken ei, terwijl bezoekers zich tegoed kunnen doen aan een drankje, ijsje of broodje.

Voor de jongere bezoekers is er ook volop vertier: "We hebben Silent Disco, een springkussen, foodtrucks, en vanaf half drie hebben we de coverband CopyCat uit Zeeland, die het feest nog feestelijker maakt," zegt Mirabella enthousiast.

Vanaf 14:30 uur zal Coverband CopyCat de middag muzikaal afsluiten, in de hoop dat veel voeten van de vloer zullen gaan. Het programma eindigt om 19:00 uur. De organisatie hoopt met deze feestelijke dag een mooi bedrag op te halen voor ALS, in samenwerking met Team Tour du Hans, dat dit jaar deelneemt aan de Omloop van 2024. "Alles wat we doen, is vrij toegankelijk," benadrukt Mirabella, "maar we vragen wel of bezoekers iets over hebben voor het goede doel. Zelfs je biertje of wijntje gaat rechtstreeks naar het goede doel."

De activiteiten op het plein zijn gratis toegankelijk, met de mogelijkheid om een vrijwillige bijdrage te doen voor het goede doel. "We hopen dat dit niet bij één editie blijft," deelt Mirabella, "maar dat we volgend jaar weer een ZOT kunnen organiseren en misschien zelfs wel uitbreiden naar twee dagen." De Oranjevereniging Oude-Tonge kijkt uit naar een dag vol plezier en saamhorigheid in de strijd tegen ALS.

