Eerste herdenking slachtoffers oorlog in Nederlands-Indië in Melissant

Voor de eerste keer is in Melissant de herdenking gehouden van de slachtoffers van de oorlog in Nederlands-Indië. Deze herdenking, die donderdag 15 augustus 2024 plaatsvond in de tuin van woonzorglocatie Vollenhove, is bijzonder omdat deze oorlog vaak wordt aangeduid als de 'vergeten oorlog'. In Nederland is er lange tijd weinig aandacht geweest voor deze pijnlijke periode in de geschiedenis.

De voorzitter van de dorpsraad van Melissant legde tijdens de ceremonie uit waarom de oorlog in Nederlands-Indië deze benaming draagt. Hij benadrukte dat naarmate de jaren verstrijken, er steeds minder veteranen zijn die hun verhalen nog kunnen navertellen. Dit maakt het des te belangrijker om deze geschiedenis te blijven herdenken en doorgeven aan jongere generaties.

Traditiegetrouw werd tijdens de herdenking de taptoe gespeeld, gevolgd door twee minuten stilte en twee coupletten van het Wilhelmus. Op beide basisscholen in Melissant is in aanloop naar de herdenking aandacht besteed aan de oorlog in Nederlands-Indië. Een van de leerlingen had de eer om voor de tweede keer het gedicht ‘Ver weg’ voor te dragen, waarmee de herdenking op een ingetogen en respectvolle manier werd afgesloten.



Door Internetredactie Omroep Archipel