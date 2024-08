Eerste Indische herdenking in Melissant

In Melissant wordt op donderdagochtend 15 augustus 2024 om 10:00 uur voor het eerst stilgestaan bij de slachtoffers tijdens de Tweede Wereldoorlog in en om Nederlands-Indië, de zogenaamde 'vergeten oorlog'. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan en kwam de Tweede Wereldoorlog ook in Azië ten einde.

Door Linda van der Klooster

De herdenking in Melissant wordt georganiseerd door het comité dat ook de herdenkingen op 4 en 5 mei in Melissant organiseert. Het programma zal toespraken bevatten van wethouder Jaap Willen Eijkenduijn en voorzitter Klaas Kuipers van de dorpsraad Melissant. De Taptoe wordt gespeeld door Jacques van Broekhoven, kinderen dragen gedichten voor en uiteraard is er twee minuten stilte en twee coupletten van het Wilhelmus. Dit alles vindt plaats bij het oorlogsmonument "Nooit Meer" aan de Beatrixlaan, in de tuin van woonzorglocatie Vollenhoven. De bijeenkomst eindigt met een defilé waar belangstellenden bloemen bij het monument kunnen neerleggen. De organisatie vraagt bezoekers om alleen zonnebloemen mee te nemen, dit in navolging van de Nationale Herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag.

Gedurende de rest van deze dag is het voor inwoners van Goeree-Overflakkee en andere belangstellenden mogelijk om bloemen te leggen bij het monument.