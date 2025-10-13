Eerste landelijke visserijnetwerkdag 'Catch & Connect'

Op vrijdag 10 oktober 2025 vond de eerste editie van Catch & Connect, een landelijke netwerkdag voor de visserijsector, plaats op Goeree-Overflakkee. De bijeenkomst bracht vissers, belangenorganisaties, overheden, kennisinstellingen en ondernemers uit visserijgemeenschappen door heel Nederland samen. Het evenement had als doel verbinding, kennisdeling en profilering van de sector te versterken, met een nadruk op beleving, educatie en promotie.

Vrijdag Visdag

Nooit eerder kwamen zoveel visserijgemeenschappen op deze schaal bijeen. Catch & Connect werd georganiseerd op ‘Vrijdag Visdag’, als onderdeel van de landelijke campagne 'Week van ons Eten' en viel samen met de Goereese Visweken, die de lokale visserij in de schijnwerpers zetten.

Vertegenwoordiging

Onder leiding van dagvoorzitter en wethouder Henk van Putten (Goeree-Overflakkee) bood het programma een mix van presentaties, films uit diverse kustplaatsen, panelgesprekken en praktijkvoorbeelden. Vanuit onder meer Urk, Katwijk, Wieringen en Stellendam werden initiatieven gedeeld om de visserij dichter bij de samenleving te brengen, zoals onderwijsprojecten (Blue Schools), culinaire samenwerkingen en promotiecampagnes als ‘#VanKotterTotKeuken’.

Van Putten: “Of je nu uit Urk, Katwijk of Goeree-Overflakkee komt, we delen dezelfde trots én dezelfde uitdagingen. Vandaag hebben we laten zien dat de Nederlandse visserij niet alleen vangt, maar ook verbindt.”

Koepelplan Beleving

Hoogtepunt van de middag was de presentatie van het Koepelplan Beleving, een sectorbreed initiatief dat de koers uitzet voor de komende jaren. Het plan werd overhandigd aan demissionair staatssecretaris Rummenie door het Bestuurlijk Platform Visserij (BPV). De nadruk ligt op het versterken van het draagvlak voor de sector door middel van zichtbaarheid, educatie en regionale betrokkenheid.

Boetnaald

Als afsluiting droeg staatssecretaris Rummenie een houten boetnaald, een traditioneel symbool voor samenwerking en verbinding, over aan wethouder Robert Leever van de gemeente Hollands Kroon. Deze gemeente zal in 2026 de tweede editie van Catch & Connect organiseren. De boetnaald werd speciaal vervaardigd door Scheepstimmerbedrijf IJtama uit Stellendam.

Versterken

Volgens de organisatoren is Catch & Connect een belangrijke stap in het versterken van het gezamenlijke verhaal van de Nederlandse visserij. De samenloop met de Goereese Visweken en de landelijke campagne Week van ons Eten benadrukte hoe lokale, regionale en landelijke initiatieven elkaar kunnen aanvullen.

“Het was een dag vol verhalen, smaken en nieuwe verbindingen,” concludeerde Van Putten. “De boetnaald symboliseert niet alleen het netwerk dat we aan het bouwen zijn, maar ook de gedeelde toekomst die ons verbindt.”

Foto 1: Het Koepelplan Beleving werd overhandigd aan staatssecretaris Rummenie. Van links naar rechts: Anouk van Eekelen (NBTC), Wethouder Henk van Putten, Staatssecretaris Rummenie en Britt de Bruin (NBTC).

Foto 2: Staatssecretaris Rummenie (rechts) overhandigde de houten boetnaald aan wethouder Robert Leever (Hollands Kroon).

Door Internetredactie Omroep Archipel