Eerste lichting taalcursisten behaalt certificaat bij taallessen GOwerkt

De eerste cursisten die deelnamen aan de taallessen van ontwikkelbedrijf GOwerkt hebben hun certificaat behaald. In totaal volgden zestig deelnemers de lessen sinds maart. Ze zijn afkomstig uit landen als Syrië, Turkije en Jemen. Het project is een pilot van GOwerkt en Voorne-Putten Werkt, mede gefinancierd vanuit de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta. Binnenkort krijgt het initiatief een vervolg.

De taallessen gaan verder dan alleen het aanleren van de Nederlandse taal. Er is ook aandacht voor de Nederlandse werkmentaliteit. “De taallessen zijn gericht op de Nederlandse werkvloer,” vertelt praktijkopleider Victoria Sinchuk. “Het draait om werknemersvaardigheden in het Nederlands, maar ook om tradities, waarden en de cultuur van Nederland.”

Fouten

Victoria weet als geen ander wat de deelnemers doormaken. Ze kwam 25 jaar geleden zelf vanuit Oekraïne naar Nederland. “Daarom ligt mijn affiniteit bij de doelgroep inburgeraars,” legt ze uit. “Ik ben in zekere zin ervaringsdeskundige. Wat deze mensen nu meemaken, heb ik 25 jaar geleden ook meegemaakt. Ik kan mijn levenservaring delen, zodat zij fouten niet hoeven te herhalen die ik al heb gemaakt. Dat is mooi meegenomen.”

“Je moet de taal gewoon in de praktijk gebruiken, want dan ga je het leren,” vertelt NT2-docent Ariette Sonneveld. “Het is net als je rijbewijs: je kunt pas goed rijden als je veel oefent.” De deelnemers hebben in een paar maanden grote stappen gezet. “We zijn begonnen met het aanleren van letters. Daarna kwamen korte woorden als bel, map, boek. Die werden steeds langer, en vervolgens maakten we er zinnen mee. En vooral veel doen en voordoen: ‘steek je hand in de lucht’, ‘leg het boek tussen de pen en de tas’. Ook hebben we geleerd over praktische zaken, zoals het schrijven van een sollicitatiebrief. Hoe kom ik aan werk? Kan ik naar een uitzendbureau? Hoe vul ik een formulier in?”

Talenten

Tijdens de laatste les reikte de docent de certificaten uit aan de deelnemers. “Nu begint het pas,” zegt Victoria. “De ontwikkeling naar een zelfstandig leven in Nederland. Het team van GOwerkt helpt daarbij. Wij kijken naar de persoon: welke talenten, vaardigheden en kwaliteiten bezit iemand? Wat heeft iemand nodig om zich in Nederland te kunnen positioneren?”

Ali Alghazali heeft net zijn certificaat ontvangen. “Van mijn docent heb ik veel geleerd,” vertelt hij. “Ook heb ik zelfstandig gestudeerd en bij Albeda veel kennis opgedaan. Ik heb geleerd om schuttingen te plaatsen, en ik heb morgen een sollicitatiegesprek. Later wil ik graag een eigen bedrijf beginnen.”

Droombaan

“Je kunt niet meteen je droombaan krijgen,” legt Victoria uit. “Je bent de taal nog niet volledig machtig en je moet ook leren hoe het in Nederland werkt. Dus beginnen we met een baan, wat wij een 'broodbaan' noemen. Daar heb je nog niet zoveel taalvaardigheid voor nodig. Denk aan werk in de productie, techniek, bouw, horeca of zorg. Dat zijn opstapbanen. Ze bieden ook de mogelijkheid om daarnaast verder te studeren. En daarbij begeleiden wij de deelnemers. Op weg naar die droombaan.”

Door Internetredactie Omroep Archipel