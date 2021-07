Eerste Nacht Zonder Dak in Ooltgensplaat groot succes

In de nacht van 2 op 3 juli 2021 heeft op Sportpark Oeltgen het evenement Nacht Zonder Dak plaatsgevonden. Jongeren bouwden van karton en zeil een krotje om te ervaren hoe het is om een nacht zonder dak te slapen en om geld in te zamelen voor jongeren in Nepal.

De zon scheen en de temperatuur was goed. Een optimale situatie om een Nacht Zonder Dak te houden. Met plezier en enthousiasme begonnen de jongeren na de presentatie over Nepal, aan het bouwen van een krot. De resultaten waren verrassend, het ene krot geïnspireerd op een tipitent en de andere op een bungalow. Met spuitbussen verf werden de krotten versierd.

In de avond en nacht werden de jongeren vermaakt met diverse activiteiten en was er voldoende ruimte om te chillen bij de vuurkorf, in de bus van YFC of in je eigen gebouwde krotje. De jongeren hebben ervaren dat krotten van karton door een vochtige nacht kunnen instorten. Desalniettemin begonnen ze midden in de nacht met net zoveel enthousiasme als aan het begin van de avond, aan het herstellen van hun krotje.

Na een ontspannen nacht kwam in de vroege morgen het ontbijt en werd bekend gemaakt hoeveel geld er ingezameld was, er is € 1.476,- voor de jongeren in Nepal ingezameld. Ze kijken met een positief gevoel terug op deze eerste, maar zeker niet de laatste Nacht Zonder Dak in Ooltgensplaat. En hopen volgend jaar weer samen met de dorpsraad, kerken, YFC en Stichting ZIJN jongerenwerk dit evenement voor meerdere dorpen te kunnen organiseren. Op naar de Nacht zonder Dak in Stellendam op 9 juli 2021.