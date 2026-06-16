Ondernemers geïnformeerd over drukte op elektriciteitsnet





Begin juni 2026 zijn in Sommelsdijk ruim tachtig ondernemers uit Goeree-Overflakkee geïnformeerd over de beperkte capaciteit van het elektriciteitsnet. De bijeenkomst werd georganiseerd door de gemeente Goeree-Overflakkee, netbeheerder Stedin en de provincie Zuid-Holland en vond plaats op de Beroepscampus. De drukte op het stroomnet heeft gevolgen voor bedrijven die willen uitbreiden of overstappen op elektrisch gebruik.

Volgens Stedin is de vraag naar elektriciteit de afgelopen jaren sneller gegroeid dan het netwerk kan worden uitgebreid. Daardoor ontstaan wachttijden voor nieuwe of zwaardere aansluitingen. De netbeheerder werkt aan uitbreiding van het net, maar geeft aan dat dit niet op korte termijn voldoende capaciteit oplevert.

Ook is toegelicht dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een nieuw systeem heeft ingevoerd voor de verdeling van beschikbare netcapaciteit. Daardoor kunnen naast grote verbruikers ook kleinere bedrijven en huishoudens op een wachtlijst terechtkomen als er geen ruimte is.

Wethouder duurzaamheid Petra ’t Hoen wees tijdens de bijeenkomst op de samenwerking tussen gemeente, provincie en netbeheerders. De gemeente is niet verantwoordelijk voor het beheer van het stroomnet, maar krijgt wel te maken met de gevolgen van de schaarste, onder meer bij ruimtelijke plannen en bedrijfsontwikkeling.

Twee ondernemers deelden hun ervaringen met de gevolgen van netcongestie. Een logistiek bedrijf gaf aan dat het door beperkte aansluitmogelijkheden niet kan overstappen op elektrisch vervoer en daarom nog met diesel werkt. Een agrarisch ondernemer sprak over de mogelijkheden van flexibele energiecontracten en opslag, maar wees op lange procedures voor vergunningen en aansluiting.

Tijdens de bijeenkomst kwam naar voren dat ondernemers behoefte hebben aan duidelijkheid per situatie. Gemeente en provincie hebben aangegeven dit onderwerp verder te bespreken met Stedin.

Sinds 1 juli 2026 geldt het nieuwe verdeelsysteem van de ACM voor netcapaciteit. Bedrijven die een nieuwe aansluiting nodig hebben of hun bestaande aansluiting willen uitbreiden, kunnen hun situatie laten beoordelen via een zogenoemde stroomnetchecker.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel