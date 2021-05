Eerste nieuwe gemeentevlag Goeree-Overflakkee gehesen door burgemeester

Goeree-Overflakkee heeft vanaf eind mei 2021 een gemeentevlag op basis van het in 2013 vastgestelde gemeentewapen. Deze vlag staat symbool voor het hele eiland en is aanvullend op de bekende vlag met het gemeentelogo. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman hees 27 mei 2021 het eerste exemplaar bij het gemeentehuis.

Het Streekmuseum Goeree-Overflakkee besloot enkele jaren geleden om van elk dorp op Goeree-Overflakkee de eigen dorpsvlag uit te gaan geven. De verkoop van de vlaggen liep vanaf het begin heel goed. De afgelopen periode kwamen bij het Streekmuseum vragen binnen of er ook een passende vlag bestond voor de hele gemeente in dezelfde stijl als de dorpsvlaggen. Die was er nog niet voor de jonge fusiegemeente die op 1 januari 2013 ontstond uit vier gemeenten.

Samenstelling en ontwerp vlag

Het Streekmuseum heeft daarom contact opgenomen met de gemeente met het verzoek een gemeentevlag te ontwikkelen voor gebruik door particulieren. Hierna is – volgens protocol – door de gemeente aan de Hoge Raad van Adel gevraagd om een officieel ontwerp. De afbeelding van de vlag is afgeleid van het gemeentewapen en bestaat uit blauwe en witte golvende banen met een korenschoof.

Hijsen eerste exemplaar

De burgemeester hees het eerste exemplaar van de nieuwe vlag. Namens het Streekmuseum was ook een vertegenwoordiger aanwezig. De vlag werd gehesen naast de gemeentevlag met het logo van de gemeente Goeree-Overflakkee. De gemeente gaat gebruik maken van beide vlaggen. Bijvoorbeeld op het gemeentehuis komen de vlaggen naast elkaar te hangen. “We zijn op Goeree-Overflakkee trots op ons eiland, trots op onze mooie gemeente. En terecht. Dat maakt deze vlag ook duidelijk”, aldus burgemeester Grootenboer.

Verkrijgbaar bij het Streekmuseum

Het Streekmuseum heeft de nieuwe gemeentevlaggen in beheer en verkoopt de vlaggen in de museumwinkel en via de webshop. Er zijn diverse afmetingen beschikbaar, een gewone vlag, een mastvlag, een caravan-/bootvlaggetje en een wimpel. De nieuwe vlag op basis van het gemeentewapen mag het hele jaar door wapperen bij huis, boot of caravan.