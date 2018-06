Eerste officiële dierentuin op Goeree-Overflakkee

Sinds donderdag 21 juni 2018 heeft de gemeente Goeree-Overflakkee officieel een dierentuin op haar grondgebied. Op deze dag ontving Faunapark Flakkee in Nieuwe-Tonge namelijk de dierentuinlicentie. Met deze licentie kan het Faunapark zich verder uitbreiden met nieuwe diersoorten. Wethouder Arend-Jan van der Vlugt bezocht eigenaresse Petra Blokker om haar te feliciteren met de nieuwe dierentuinstatus.

Al sinds 2016 was Faunapark Flakkee bezig met de aanvraag voor de dierentuinvergunning. Deze vergunning is nodig als een dierenpark meer dan zes dagen per jaar open is en meer dan tien wilde diersoorten heeft. Dit is het geval bij Faunapark Flakkee, waardoor de vergunning onder meer nodig was om het voortbestaan van het dierenpark te waarborgen. Op 21 juni 2018 werd alle inzet beloond met het verkrijgen van de dierentuinstatus.

Wethouder Arend-Jan van der Vlugt is erg blij voor Stichting Faunapark Flakkee. “Het behalen van de status ‘Dierentuin’ is een mooie beloning voor de inzet van de eigenaresse en de vele vrijwilligers die het dierenpark rijk is. Een unieke prestatie, waar ook de gemeente trots op is”.

Vergunning

De verkregen vergunning bestaat uit verschillende protocollen voor onder andere diergeneeskunde, schoonmaak en voer. Daarnaast moet een dierenpark voldoen aan allerlei veiligheidsregels voor dieren, mensen en bezoekers en is educatie een belangrijke eis. Verder is meedoen aan een fokprogramma verplicht, om op deze manier (bijna) uitgestorven dieren weer uit te zetten in het wild.

Bijzondere dieren

Met het verkrijgen van de dierentuinstatus is de weg vrij om nieuwe diersoorten naar het Faunapark te halen. Apen en katachtigen staan nog op het wensenlijstje van de eigenaresse. Ook hiervoor zijn speciale papieren en protocollen nodig, maar zonder dierentuinstatus zijn deze stappen niet mogelijk.

Het park heeft momenteel ongeveer vijftig diersoorten, waaronder kangoeroes en flamingo’s. Ook zijn er bijzondere diersoorten, die in bijna geen enkele dierentuin te zien zijn. Zo heeft het park hutia’s, tayra’s en een tijgergenetkat. Er is zelfs een moeraskat, die in de hele Benelux niet is te zien.