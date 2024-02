Eerste waterstoftankstation op Goeree-Overflakkee

Bij het Greenpoint op de kruising tussen de N59 en N215 bij Oude-Tonge, kan vanaf nu waterstof worden getankt. Het is de eerste locatie op Goeree-Overflakkee en Zeeland, waar dat mogelijk is. De dichtstbijzijnde waterstoftankstations zijn in Rhoon en Roosendaal.

Zowel personenauto's als trucks kunnen bij het tankstation voor waterstof terecht. De tanklocatie richt zich, naast de reguliere brandstoffen, ook op brandstoffen die passen bij de energietransitie. Er staan ook elektrische laadpalen. Het project in Oude-Tonge is medegefinancierd door de Europese Unie.



Door Internetredactie Omroep Archipel