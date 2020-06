Eerste waterstofwoning in Nederland staat op Goeree-Overflakkee

De definitieve vergunning voor het Innovathuis in Stad aan ’t Haringvliet – de eerste waterstofwoning in Nederland – is rond. Deze nieuwe mijlpaal is voor initiatiefnemer Hylife Innovations een bevestiging dat ze met het prestigieuze project op de goede weg is.

Het Innovathuis, een bijzondere eengezinswoning in wijk Havenstadt in Stad aan ’t Haringvliet, werd in september 2019 feestelijk geopend. De woning is het eerste ‘normale‘ huis met een eigen groene waterstofinstallatie. Daarmee kan volledig onafhankelijk energie worden opgewekt, opgeslagen en weer gebruikt. De woning zit daarnaast vol met andere bouwkundige en technische vernieuwingen: van de ramen van driedubbelglas, tot de prefab-wanden en de domotica (de elektronische hulpjes bij wonen en leven). Het Innovathuis doet dienst als kenniscentrum, waar belangstellenden op afspraak/uitnodiging kunnen kijken hoe de nieuwste technologie werkt. Ook komt er een periode een ‘proefgezin’ om de technieken in de praktijk te testen.

Luisteren

De vergunningverlening is goed verlopen, ook al is het een innovatief project en waren er vanuit de omwonenden wel zorgen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Dat komt ook omdat partijen de tijd namen om naar elkaar te luisteren en te kijken waar ze elkaar konden ‘vinden’. “Nog voor de vergunningprocedure van start ging, waren er gesprekken tussen de initiatiefnemer, inwoners en de gemeente. In deze gesprekken bekeken we de plannen, maar er was ook ruimte om zorgen te bespreken en waar mogelijk weg te nemen”, aldus wethouder Daan Markwat (Wonen). “Het is ook begrijpelijk dat er zorgen waren bij de omwonenden, want het is nieuw en anders dan normaal. Maar door de open en positieve houding van de bewoners én de positieve insteek van de initiatiefnemer kon het vergunningentraject relatief snel doorlopen worden.”

Toekomst

De gemeente Goeree-Overflakkee is trots op de bijzondere eengezinswoning in Stad aan ’t Haringvliet. “Dit project past perfect bij onze ambitie om een koploper te zijn op het gebied van duurzaamheid en een proeftuin voor de energietransitie. Samen met ondernemers, onderwijs en inwoners werken we aan een groen, innovatief eiland om trots op te zijn”, reageert wethouder duurzaamheid, Tea Both-Verhoeven. “Het Innovathuis en alle kennis die we nu opdoen over waterstof als energiebron is niet alleen belangrijk voor ons als gemeente, maar wordt zelfs landelijk en internationaal met veel interesse gevolgd. Deze projecten vormen de bouwstenen van onze toekomst.”

Dat vindt ook de initiatiefnemer, Jean-Paul Scheurleer van Hylife Innovations. “Het is een enorme prestatie die wij met z’n allen hebben neergezet, niet alleen de realisatie maar ook de manier waarop dit tot stand is gekomen. Samenwerking tussen de gemeente Goeree-Overflakkee, Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, DCMR, inwoners van Stad aan ‘t Haringvliet en de partners uit het bedrijfsleven. Onze gezamenlijke ambitie is groot en zo willen we op deze manier een bijdrage leveren aan de energietransitie in Nederland die op ons unieke eiland in Stad aan ‘t Haringvliet is begonnen.”