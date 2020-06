Eerste zonnepanelen Energiepark Haringvliet Zuid

Eind mei 2020 heeft Vattenfall de eerste zonnepanelen van Energiepark Haringvliet Zuid geïnstalleerd. De komende maanden zal hard worden gewerkt aan de installatie van 115.000 zonnepanelen, plus twaalf zeecontainers met 244 batterijen. In oktober 2020 moeten alle zonnepanelen van het zonnepark bij Haringvliet op Goeree-Overflakkee zijn gelegd.

Dit zonnepark komt op het noorden van het eiland tussen Middelharnis en Stad aan ‘t Haringvliet. In totaal zullen deze zonnepanelen 12.000 huishoudens van groene energie gaan voorzien.

Controle op veiligheid

Hermen Visser, construction manager van het zonnepark, over de installatie: “Bij de eerste panelen voeren we altijd een kwaliteitscheck uit om te bepalen of de opstelling aan onze criteria voldoet. Zo controleren we onder andere of alle panelen goed op een lijn staan, of ze netjes op het raamwerk passen en of ze op de juist manier zijn gemonteerd. Pas als we de verschillende kwaliteitschecks hebben gedaan, kunnen we verder. In totaal moeten we bijna 115.000 zonnepanelen monteren. Daar zijn we tot oktober mee bezig.”

244 batterijen in 6 zeecontainers

Naast zonnepanelen bestaat Energiepark Haringvliet Zuid uit windmolens en batterijen. De zes windmolens zijn inmiddels geïnstalleerd en aan de batterijen wordt hard gewerkt. In de fabriek van de leverancier worden twaalf zeecontainers gevuld met in totaal 244 BMW batterijen en randapparatuur. Begin juni 2020 testen zij de batterijen in de fabriek en in de zomer staat het vervoer van de zeecontainers op de planning. Het 12 MW energieopslagsysteem van Vattenfall is bedoeld om het elektriciteitsnet in balans te houden en kan in de toekomst dienen als opslag. De 244 batterijen van BMW worden ook gebruikt in de elektrische auto: de BMW i3.

Bijzonderheden van de zonnepanelen