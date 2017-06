Eersteklassers Edudelta College geven afval het nakijken

De eersteklassers van het Edudelta College in Middelharnis weten hoe het probleem (zwerf)afval aan te pakken in hun gemeente Goeree-Overflakkee. Ter afronding van het gastlesproject '(Zwerf)afval als uitglijder' van de Stichting Milieu Dichterbij presenteerden zij op 23 mei 2017 in twee- en drietallen hun voorstellen aan hun leraren en klasgenoten.

Het team van Janique, Diederik en Kyra is ervan overtuigd dat afval grondstof is voor andere producten. Veel dieren worden bedreigd door de plastic soep. 'Plastic soep - linke soep' was de slogan van enkele groepjes. De leerlingen vertelden van een kunstenaar die in juni de Rijn afzakt op een surfboard van recycled plastic om het plastic in deze rivier te inventariseren. Het team van Owen hield zijn presentatie over een wasteboard, dat is een skateboard gemaakt van 200 samengesmolten plastic doppen. Owens team vindt dit een goed idee, omdat 'recyclen veel meer voor gaat komen in onze generatie'.

Aantrekkelijke afvalbakken

De leerlingen kregen tijdens een rondleiding in de plaatselijke Agrimarkt uitleg van de bedrijfsleider over het retourstation van deze winkel. Ook mochten ze een kijkje nemen achter de schermen. Er ligt veel (zwerf)afval op de route tussen de scholen en de Agrimarkt: papier, blikjes, plastic en etensresten. 'Plaats meer prullenbakken', was het advies van de leerlingen. Daarbij moedigen aantrekkelijke afvalbakken de mensen aan hun afval dáárin te gooien in plaats van op straat.

Als je vaker je smartphone opschoont, doe je langer met je batterij, ook dat is duurzaamheid, vinden de leerlingen. Evenals het beter scheiden van afval, kiezen voor minder verpakkingsmateriaal, energie besparen en korter douchen. "Duurzaamheid is de toekomst", stelden Beaudine, Julia en Senne in hun uitstekende powerpointpresentatie. Veel leerlingen beleefden zichtbaar plezier aan het gastlesproject. Al is het best spannend om een presentatie te houden voor leerlingen van andere klassen en de docenten.

Het Edudelta College is een zogeheten Eco-School. Dat houdt in dat de school leerlingen, leerkrachten, ouders en de directe omgeving van de school betrekt bij een duurzame samenleving. Het gastlesproject van de Stichting Milieu Dichterbij paste daarom prima in het streven van de school naar meer duurzaamheid.

De Stichting Milieu Dichterbij verzorgt onder meer gastlesprojecten over natuur en milieu op scholen in Middelharnis en andere plaatsen op Goeree-Overflakkee in opdracht van de gemeente Goeree-Overflakkee.