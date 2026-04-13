Eeuwenoud anker duikt op in natuurgebied Hellegatsplaten





Tijdens maaiwerkzaamheden is in het natuurgebied Hellegatsplaten een historisch scheepsanker gevonden. Het anker blijkt een zogenoemd admiraliteitsanker te zijn, een type dat vooral in de 18e en vroege 19e eeuw werd gebruikt. De vondst werd gedaan in een gebied dat tegenwoordig bekendstaat om zijn natuur, maar vroeger intensief werd bevaren.

De Hellegatsplaten is een Natura 2000-gebied met een afwisselend landschap van bos, rietvelden, graslanden en open water. Om die variatie te behouden, wordt het gebied beheerd met onder meer begrazing door runderen en paarden en maaiwerkzaamheden. Tijdens zo’n maaibeurt kwam het anker aan het licht.

Maritiem verleden

Volgens beheerder Staatsbosbeheer is het anker een tastbare herinnering aan het maritieme verleden van de regio. De wateren rond Goeree-Overflakkee werden vroeger druk gebruikt voor scheepvaart en visserij. In het huidige landschap is daar weinig meer van te zien.

Staatsbosbeheer onderzoekt of het anker een plek kan krijgen bij een nieuwe uitkijktoren in het gebied. De vorige toren, die in 1999 werd gebouwd langs de Vogelboulevard Hellegat-Ventjager, is enkele jaren geleden gesloten vanwege veiligheidsproblemen. Er wordt gewerkt aan plannen voor een vervangende toren die beter bestand is tegen de omstandigheden in het gebied.

Natuur met geschiedenis

Het idee is om het anker te plaatsen bij het begin van het wandelpad naar de nieuwe toren, met informatie voor bezoekers. Zo kan de geschiedenis van het gebied worden verbonden met de huidige natuurbeleving. Het plan moet nog verder worden uitgewerkt.

Met de mogelijke combinatie van een uitkijktoren en het historische object wil Staatsbosbeheer aandacht besteden aan zowel de natuur als het verleden van het gebied, zonder de kwetsbare natuur te verstoren.

We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel