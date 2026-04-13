Gemeente wil Finse woningen Nieuwe-Tonge tot rijksmonument maken





De gemeente Goeree-Overflakkee laat in een brief aan het college op 2 april 2026 weten dat zij negen Finse geschenkwoningen aan het Finlandplein 1 tot en met 9 wil laten aanwijzen als rijksmonument. Dit gebeurt na een positief advies van de Adviescommissie Omgevingskwaliteit aan de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE), die uiteindelijk beslist over de aanwijzing.

De woningen hebben nationale cultuurhistorische waarde. Ze werden na de Watersnoodramp van 1953 door Scandinavische landen geschonken als prefab houten huizen, en herinneren aan internationale hulp en de wederopbouw van het rampgebied. Het ensemble op het Finlandplein is goed bewaard gebleven en past in de stedenbouwkundige opzet van het plein.

Volgens de commissie is er voldoende draagvlak onder de eigenaren van de woningen. De status van rijksmonument biedt voordelen, zoals toegang tot subsidies voor onderhoud en restauratie, wat bijdraagt aan het behoud van het erfgoed. Enkele eigenaren maakten zich eerst zorgen over mogelijke beperkingen, maar deze zijn in overleg met de RCE weggenomen.

De aanwijzing past bij de Erfgoedagenda 2025-2028, die stapsgewijs meer cultureel erfgoed wil beschermen. Ook sluit het aan bij een motie uit januari 2026 voor gelijke bescherming van historische kernen. De RCE beoordeelt nu de adviezen en zienswijzen voordat het definitieve besluit wordt genomen.

Door Internetredactie Omroep Archipel