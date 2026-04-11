Gemeente licht raad in over politiecapaciteit op Goeree-Overflakkee





Op 24 februari 2026 stelde de SGP-fractie schriftelijke vragen aan de gemeente over de situatie bij de politie op Goeree-Overflakkee. Ze wilden weten hoeveel aangiften er zijn gedaan, hoe de personele bezetting is, of de zomerse drukte en lange afstanden problemen opleveren en wat de gevolgen zijn van landelijke financiële tekorten.

Volgens de gemeente zijn in 2025 op het eiland 1053 aangiften geregistreerd. Het is niet bekend hoeveel daarvan door capaciteitsgebrek niet zijn opgepakt. De gemeente wijst erop dat meldingen om meerdere redenen niet worden afgehandeld, zoals prioriteitstelling door het Openbaar Ministerie of gebrek aan bewijs.

Niet haalbaar

Het basisteam Haringvliet heeft een formatie van 149,8 fte, waarvan 144,5 fte daadwerkelijk is ingevuld. Fte wil zeggen fulltime-equivalent, oftewel een volledige baan. Een deel van de agenten werkt tijdelijk bij andere teams, zoals het drugsteam, maar zij zijn regelmatig actief op het eiland. Door de uitgestrektheid van Goeree-Overflakkee kan de politie bij ongeveer één op de tien meldingen met de hoogste prioriteit pas na 30 minuten ter plaatse zijn. Een structurele uitbreiding om altijd binnen 15 minuten aanwezig te zijn, is volgens de gemeente niet mogelijk.

Voor de zomerse drukte, wanneer het aantal mensen op het eiland door toeristen soms fors toeneemt, wordt tijdelijk extra capaciteit ingezet via een jaarlijks project met agenten van elders. De gemeente geeft aan dat dit voldoende is en dat het project geen vaste einddatum heeft.

Financieel merkt Goeree-Overflakkee voorlopig weinig van landelijke tekorten. Het nieuwe kabinet stelt € 512 miljoen beschikbaar, waardoor grote bezuinigingen op operationele diensten niet nodig zijn. Wel wordt de overbezetting bij ondersteunend personeel teruggebracht.

Nieuw meerjarenbeleidsplan

Het huidige meerjarenbeleidsplan van de politie loopt eind 2026 af. Het nieuwe Regionaal Beleidsplan 2027-2030 wordt voorbereid via klankbordgroepen en overleg met burgemeesters. De gemeenteraden kunnen het ontwerpplan van juni tot oktober 2026 bespreken.

De burgemeester is bereid de raad jaarlijks te informeren over relevante ontwikkelingen bij de politie en de gevolgen daarvan voor Goeree-Overflakkee.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel