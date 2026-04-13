Nieuwe afmeerboeien en toiletten op eilanden Grevelingenmeer





Op het Grevelingenmeer worden in 2026 twaalf afmeerboeien geplaatst en bestaande toiletvoorzieningen op de recreatie-eilanden vernieuwd. De maatregelen worden uitgevoerd door samenwerkende overheden en beheerders binnen het Bestuurlijk Overleg Grevelingen. Zij willen met deze ingrepen de waterrecreatie verbeteren en tegelijk de natuur in het gebied beschermen. De werkzaamheden starten in het voorjaar en lopen door tot het najaar.

Het Grevelingenmeer is een populair gebied voor watersporters en dagrecreanten. Jaarlijks komen er veel bezoekers om te varen, aan te leggen of op de eilanden te verblijven. Volgens de betrokken partijen is het nodig om de voorzieningen te verbeteren, zodat het gebied aantrekkelijk blijft en het gebruik beter wordt gespreid.

Afmeerboeien

Een van de maatregelen is de plaatsing van twaalf afmeerboeien op het open water. Watersporters kunnen daar tijdelijk aanleggen buiten havens en steigers. De boeien liggen bij De Punt en ten zuiden van de Mosselbanken. Per boei mag één boot aanmeren, met een lengte tussen de 7 en 15 meter. Voor het gebruik geldt een regeling waarbij boten er maximaal enkele dagen mogen liggen. Betalen kan via een QR-code op de boei. De locaties zijn gekozen in overleg met onder meer Rijkswaterstaat, de watersportsector en natuurorganisaties.

Nieuwe toiletten

Daarnaast worden de toiletvoorzieningen op meerdere recreatie-eilanden vernieuwd, waaronder Archipel, Mosselbanken Oost en West, Stampersplaat en Ossehoek. De werkzaamheden beginnen vóór de zomervakantie en worden na het hoogseizoen afgerond. In de zomervakantie zelf wordt niet gewerkt om overlast voor bezoekers te beperken.

Financiën

De maatregelen worden uitgevoerd door het Bestuurlijk Overleg Grevelingen, waarin de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland, de provincie Zeeland, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer samenwerken aan het beheer van het gebied. De projecten worden betaald uit het Gebiedsfonds Grevelingen, met extra subsidie van de provincie Zuid-Holland voor de afmeerboeien. Daarmee willen de partijen recreatie mogelijk houden zonder schade aan de natuur.

Door Internetredactie Omroep Archipel