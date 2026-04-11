Festival Gluren bij de Buren zoekt artiesten





Op zondag 28 juni 2026 keert het amateurkunstfestival Gluren bij de Buren terug naar Goeree-Overflakkee. Tijdens het festival veranderen tuinen en huiskamers in een podium voor lokale kunstenaars. Om de dag tot een succes te maken, is de organisatie op zoek naar locaties en podiumkunstenaars.

"Het maakt niet uit of de tuin groot, klein, betegeld of begroeid is: voor elk formaat is een passende show te vinden. Samen met de act bouw je als host drie keer een feestje voor de buurt in jouw tuin", geeft Heleen Vink van de organisatie aan. "Ik hoor ieder jaar weer leuke verhalen van buurtgenoten die elkaar eigenlijk niet kennen, maar na Gluren bij de Buren vaker bij elkaar over de vloer komen."

Locaties en kunstenaars kunnen tot 10 mei 2026 worden aangemeld via de website gbdb.nl/aanmelden. Mensen die hun huis of tuin openstellen, kunnen een vergoeding krijgen voor de gemaakte kosten. Er is geen vaste entree; deze bestaat uit een eigen bijdrage. De optredende artiesten krijgen de helft van deze bijdragen van de bezoekers.

Het festival vindt plaats tussen 13:00 en 18:00 uur verspreid over het hele eiland.

Door Internetredactie Omroep Archipel