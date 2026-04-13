Wethouder Markwat pleit voor aanpassing omgevingsbeleid Provincie





Wethouder Daan Markwat heeft namens de gemeente Goeree-Overflakkee ingesproken tijdens een hoorzitting van de Provincie Zuid-Holland over de herziening van het omgevingsbeleid, op 10 april 2026. Dat gebeurde in aanloop naar de behandeling van het beleid door Provinciale Staten van Zuid-Holland, die zal plaatsvinden op 13 mei 2026. Tijdens de bijeenkomst konden gemeenten hun standpunten toelichten over de voorgestelde regels voor de inrichting van de leefomgeving.

De gemeente had eerder dit jaar al een zienswijze ingediend. De provincie heeft daarop een deel van de plannen aangepast, onder meer in de begrenzing van bestaand stads- en dorpsgebied op het eiland. Volgens de gemeente blijven er echter punten die aandacht vragen.

Het provinciale omgevingsbeleid bevat regels voor het gebruik van ruimte, water en natuur. De nieuwe plannen hebben direct invloed op gemeentelijke projecten, zoals woningbouw en bedrijventerreinen.

De gemeente vraagt de provincie om meer ruimte voor woningbouw in grotere kernen zoals Middelharnis en Oude-Tonge. Daarbij gaat het om projecten van ongeveer 100 tot 250 woningen. Voor kleinere dorpen wil de gemeente meer flexibiliteit, zodat bouwplannen beter passen bij de schaal en het karakter van de omgeving. Volgens de gemeente sluiten de huidige provinciale regels, zoals een richtlijn van 33 woningen per hectare, niet altijd aan bij dorpen.

Ook vraagt de gemeente aandacht voor de lokale economie. Zij wil ruimte houden voor de ontwikkeling van het midden- en kleinbedrijf, onder meer op bedrijventerreinen zoals Oostflakkee en Oostplaat en in het maritieme cluster van Stellendam. Duidelijke en passende regels zijn volgens de gemeente nodig om deze ontwikkelingen mogelijk te maken.

Tijdens de hoorzitting sprak de wethouder ook namens het Netwerk Economie Zuid-Holland Zuid. Dit netwerk van gemeenten is positief over de mogelijkheid om bestaande bedrijventerreinen beperkt uit te breiden voor lokale bedrijven.

In zijn bijdrage uitte de wethouder kritiek op onderdelen van het voorstel. Hij stelde dat sommige eerdere afspraken over woningbouw en bedrijventerreinen ontbreken en vroeg de provincie om deze alsnog op te nemen. Ook waarschuwde hij dat de voorgestelde regels de bouw van woningen na 2030 kunnen beperken. Volgens hem is meer ruimte nodig voor maatwerk, zodat gemeenten beter kunnen inspelen op lokale omstandigheden.

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel