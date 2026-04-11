Voedselbank voor bijen: haal gratis bloemenzaad op





Op zaterdag 11 april 2026 openen duizenden Voedselbanken voor Bijen de deuren in Nederland en Vlaanderen. Ook op Goeree-Overflakkee zijn er verschillende adressen waar inwoners een gratis zakje inheems bloemzaad kunnen ophalen. Met dit initiatief hoopt organisatie 'The Pollinators' de populatie bestuivers te vergroten.

Een van de veertien locaties op het eiland is in Melissant bij 'Het Groene Veld' van Marja Schellekens. Zij doet voor het eerst mee met het initiatief en is via iemand anders ermee in aanraking gekomen. “Ik had een moestuin op het volkstuinencomplex van Stellendam. En iemand wilde een stukje braakliggende grond inzaaien met inheems zaad van The Pollinators, zo heb ik de organisatie leren kennen.”

Bestuivers voor aardbeien en tomaten

Ze doet aan 'Voer De Bij Bij' mee omdat ze hoopt dat mensen zich gaan realiseren dat vooral inheemse bloemen belangrijk zijn voor de bijen en insecten. “Het aantal bestuivende insecten neemt sterk af en door inheemse bloemen te zaaien, help je mee aan het herstel van de leefomgeving voor insecten.”

Bestuivende insecten als bijen, vlinders en zweefvliegen zijn onmisbaar voor de natuur. Ze zorgen ervoor dat planten zich kunnen voortplanten en zijn een belangrijke voedselbron voor vogels, vleermuizen en andere dieren. Volgens de Rijksoverheid heeft 85% van de wilde planten bestuiving nodig. Appels, peren, aardbeien en tomaten groeien bijvoorbeeld veel beter als ze door verschillende insecten bestoven zijn.

De belangrijkste redenen voor de achteruitgang zijn het verdwijnen van geschikt leefgebied om voedsel te zoeken of zich voort te planten. Dit komt onder meer door intensieve landbouw, stikstof, pesticiden en klimaatverandering. Volgens Europese afspraken moet de achteruitgang van deze bestuivers uiterlijk in 2030 zijn gestopt. Hierna moeten de aantallen weer toenemen. Vanwege de terugloop start EIS Kenniscentrum Insecten in opdracht van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) met een landelijke telling. Het programma loopt tot 2030 en telt tussen april en september vijf keer per jaar op 150 locaties in Nederland.

Inheemse plantjes als spaaractie

Behalve deze voedselbank voor bijen heeft Marja nog allerlei ideeën. “Voor de toekomst hoop ik dat de gemeente en bijvoorbeeld supermarkten ook mee gaan doen. Ze kunnen bijvoorbeeld de bloembakken die in de bebouwde kom staan, vullen met inheemse planten in plaats van planten die een grote milieu-impact hebben en niks doen voor de insecten. Ook zouden supermarkten in plaats van zomerbloeiers juist inheemse plantjes kunnen aanbieden als spaaractie. Zo kan ik nog veel meer verzinnen, maar dit zou een mooi begin zijn”, vertelt ze enthousiast.

Wie een zakje bloemenzaad wil hebben, moet er op tijd bij zijn. “Ik krijg twintig zakjes, dus op is op”, besluit Marja. “Je hoeft het maar één keer in het voor- of najaar te zaaien en hebt elk jaar prachtige bloemen in de tuin. Hier kun je zelf ook weer zaad van oogsten.” De zakjes bevatten een specifieke bloemzaadmix die is afgestemd op de Nederlandse flora.

Alle ophaaladressen op Goeree-Overflakkee zijn te vinden op de website Voerdebijbij.nl.

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel