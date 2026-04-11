Inwoner bedankt gemeente na hulp bij toeslagenaffaire





Op Goeree-Overflakkee heeft een inwoner die hulp ontving na de toeslagenaffaire in april 2026 de gemeente bedankt met een symbolische rode envelop. Het gebaar liet zien dat vertrouwen in de overheid kan terugkomen wanneer daar tijd en aandacht in wordt gestoken.

De toeslagenaffaire had grote gevolgen voor veel gezinnen in Nederland. Ouders werden onterecht beschuldigd van fraude met de kinderopvangtoeslag en moesten geld terugbetalen. Dat leidde bij velen tot financiële problemen en verlies van vertrouwen in de overheid. De gemeente ondersteunt deze gezinnen om hun leven weer op orde te krijgen.

Het bedankje werd uitgereikt aan procesregisseurs sociaal domein Marina Broekman en Erlinde Verveer en energiehulp Michel van Doorn, die de inwoner de afgelopen periode hadden geholpen. Met de rode envelop sprak de inwoner waardering uit voor hun inzet en steun. Volgens de medewerkers laat dit zien dat hun werk echt verschil maakt voor mensen die dat hard nodig hebben.

De kleur rood van de envelop staat symbool voor liefde, kracht en actie, in tegenstelling tot de blauwe envelop van de Belastingdienst die bij veel mensen juist stress en onzekerheid veroorzaakte. Het gebaar verwijst zowel naar het verleden als naar de wens om het in de toekomst beter te doen.

Gedupeerden van de kinderopvangtoeslagenaffaire kunnen bij de gemeente terecht voor ondersteuning op verschillende gebieden, zoals werk en opleiding, financiën, gezin, wonen en gezondheid. Meer informatie hierover is te vinden op de pagina Hulp voor gedupeerden toeslagenaffaire van de gemeente.

Door Internetredactie Omroep Archipel