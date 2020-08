Eeuwenoude kaart van Goeree-Overflakkee teruggevonden

Een opmerkelijke vondst in het Nationaal Archief. Een kaart uit 1585 van de polder Dirksland op Goeree-Overflakkee kwam boven water bij de voorbereidingen voor digitalisering.

Strijd tegen water

Het gaat om een bijzonder gedetailleerde kaart in kleur. Op de achterkant staat vermeld dat het gaat om Sommelsdijk, maar het is in feite Dirksland en omgeving. Er zijn percelen ingetekend en je ziet ook de huisjes en de kerk staan.

Goeree-Overflakkee zag er in 1585 heel anders uit dan nu. Dirksland, dat nu ongeveer in het hart van Goeree-Overflakkee ligt, lag toen nog aan het water en had een haven. Aan de hand van zo’n kaart is te zien hoe het gebied zich ontwikkelde. Hierin staat de strijd tegen het water centraal.

Unieke kaart

Het Nationaal Archief bewaart ongeveer 300.000 kaarten en tekeningen. Daarvan zijn er zo’n 150 van voor het jaar 1600. De gevonden kaart is ooit aangemerkt als duplicaat. Vermoedelijk is hij daardoor in de jaren 70 in een la met dubbele exemplaren beland. "Maar dat is dus niet terecht, want de kaart is uniek en bijzonder", vertelt Gijs Boink, senior medewerker Collectiebeheer.

Tijdens het voorbereiden van de digitalisering van een deel van de kaartencollectie is deze eeuwenoude, verloren gewaande, kaart teruggevonden. De kaart van Goeree-Overflakkee wordt gedigitaliseerd en zal naar verwachting over een half jaar online in detail te bekijken zijn.