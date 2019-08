Eigenaar helpt politie bij opsporing gestolen motor

De eigenaar van een motor keek wel heel vreemd op toen zijn motor zich verplaatste richting Rotterdam, terwijl hij zelf ruim 1600 kilometer van zijn woning in Dirksland zat. De man belde direct de politie, waardoor de motor snel kon worden teruggevonden.

De man was in juli 2019 samen met zijn vriendin op vakantie. Beiden waren ze in het bezit van een motor en in een van de motoren was een GPS-zender geplaatst. Toen hij zag dat deze motor zich verplaatste richting Rotterdam, belde hij direct de politie. Hij gaf aan dat hij een GPS-zender had gemonteerd in de motor en dat daarop te zien was dat de motor nu stilstond in Rotterdam, ter hoogte van de Boogschutterstraat. Agenten in Rotterdam besloten hierop te gaan kijken bij de woning. In de tuin van deze woning in Rotterdam trof men enkele motoren aan waaronder de motor met de GPS uit Dirksland. De verdachten waren al druk bezig onderdelen uit de motor te halen. Een 24-jarige en 25-jarige man zijn aangehouden, maar na 24 uur weer op vrije voeten gesteld wegens gebrek aan bewijs. De zaak wordt volgens de eigenaren (nog) niet verder opgevolgd. De motor zonder GPS is tot op heden niet teruggevonden.