Eindelijk weer een groep muzikanten in Nieuw Rijsenburgh

Op zaterdag 27 augustus 2021 vond in Nieuw Rijsenburgh in Sommelsdijk een bijzonder muzikaal optreden plaats. Voor de bewoners van Nieuw Rijsenburgh was het bijzonder omdat er na lange tijd weer een groep muzikanten mocht optreden.

Voor de muzikanten onder de naam Sax-a-holic, een enthousiast saxofoonensemble afkomstig van het eiland en geboren uit de schoot van fanfareorkest Vooruit uit Oude-Tonge, was er eindelijk weer de mogelijkheid om haar niet geringe muzikale kwaliteiten in het openbaar en voor een enthousiast publiek te laten horen.

Het was voor iedereen een geslaagde bijeenkomst. Het publiek, bestaande uit bewoners van Nieuw Rijsenburgh, veelal ook vergezeld door familie of vrienden en vrijwilligers, reageerde enthousiast op het muzikale optreden. De vraag of het optreden voor herhaling vatbaar was werd overduidelijk met ja beantwoord. Het optreden van Sax-a-holic was dan ook zonder meer geslaagd te noemen.

De zes dames van het ensemble spelen al een aantal jaren met elkaar en dat werpt (muzikale) vruchten af. Zij waren ook zeer enthousiast omdat ze eindelijk weer konden en mochten optreden na een lange periode van coronastilte. Dat enthousiasme vertaalde zich in een gevarieerd optreden met zowel swingende nummers als mooie klassiekers.