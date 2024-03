Elk dorp op Goeree-Overflakkee nu een eigen welzijnscoach

Vanaf 2 april 2024 heeft ieder dorp op Goeree-Overflakkee een eigen welzijnscoach waar inwoners terecht kunnen met vragen en ideeën over welzijn en leefbaarheid. Je kunt bij ze aankloppen voor informatie en advies op het gebied van welzijn, mantelzorgondersteuning of persoonlijke begeleiding. Dat kan gaan om hulp bij een situatie waar je zelf even niet uit komt of als je op zoek bent naar gezellige activiteiten of mogelijkheden om bijvoorbeeld meer te bewegen. Ook wanneer je een goed idee hebt om de leefbaarheid in jouw dorp te verbeteren, kunnen ze helpen en adviseren hoe dit voor elkaar te krijgen.

"We zijn verheugd om deze nieuwe ontwikkeling te lanceren op Goeree-Overflakkee", aldus Sabina Rollema, directeur-bestuurder van Stichting ZIJN. "We zijn er voor alle inwoners op het eiland en onze coaches staan klaar om een luisterend oor en praktische hulp te bieden aan ieder die daar behoefte aan heeft."

Stichting ZIJN is de welzijnsorganisatie op Goeree-Overflakkee. De welzijnscoaches zijn wekelijks te vinden in de dorpen en zullen ook regelmatig inloopuren organiseren waar inwoners van harte welkom zijn om langs te komen, vragen te stellen en ideeën uit te wisselen.

In de week van 2 april zullen de welzijnscoaches aanwezig zijn in de Bommelstee, De Ark in Goedereede, de bibliotheek in Ouddorp, ’t Haegse Huus, de Melishof, het Wijkcentrum in Middelharnis, ’t Centrum in Ooltgensplaat, D’8 Huiskamer, Het Zaaltje in Stad aan ’t Haringvliet, de SWO in Oude-Tonge en Ons Dorpshuis in Nieuwe-Tonge. Kijk voor de precieze data en tijden en voor de welzijnscoach in jouw dorp op de website zijngo.nl of bel met (0187) 483366.



Door Internetredactie Omroep Archipel