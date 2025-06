Elke dag is anders bij de dierenambulance

Dagelijks rukken vrijwilligers van de Dierenambulance Zuid-Holland Zuid uit om dieren in nood te helpen. Wat vaak begint als een melding over een gewond dier, blijkt in de praktijk een veelzijdige en soms emotioneel beladen taak. In het radioprogramma Op de Hoagte vertelden coördinator Ineke Hoek en vrijwilliger Marco Bernoster over hun ervaringen. Hun verhaal biedt een bijzondere inkijk in het werk achter de schermen van deze vaak onderschatte hulpdienst.

Beluister hier de audio.

Door Tim Hoek

Marco Bernoster uit Stellendam combineert zijn werk als vrachtwagenchauffeur met vrijwilligerswerk bij de Dierenambulance. “Mijn dochter rijdt ook mee. Het is een beetje een familiezaak geworden,” vertelt hij. “Dieren hebben net zo goed recht op hulp als mensen.” Ineke Hoek is al achttien jaar actief binnen de Dierenbescherming en sinds kort coördinator. Met haar achtergrond in de zorg weet ze hoe belangrijk aandacht en empathie zijn. “Liefde geven, vooral geven,” vat ze haar drijfveer samen.

Altijd paraat – dag en nacht

De Dierenambulance Zuid-Holland Zuid beschikt over meerdere voertuigen en werkt met vrijwilligers in ploegendienst. Dag, avond of nacht – de hulpdiensten staan 24/7 paraat. De meldingen worden gecoördineerd via de landelijke meldkamer in Almere (088 – 343 7112), die op basis van urgentie een team inzet. “Soms zijn het drie meldingen op een dag, soms vijftien. Je weet nooit wat er komt,” zegt Marco. De variatie is groot: gewonde vogels, ontsnapte reptielen of aangereden huisdieren. Elk seizoen kent zijn eigen problematiek, van jonge vogels in het voorjaar tot egels in de herfst. “Je kiest eigenlijk voor een soort avontuur,” aldus Ineke. “Geen enkele dienst is hetzelfde.”

Meer dan alleen spoedhulp

De taken van de Dierenambulance beperken zich niet tot het verlenen van eerste hulp. Vrijwilligers vervoeren ook huisdieren naar de dierenarts als eigenaren zelf geen vervoer hebben. Daarnaast worden zogenoemde ‘cremaritten’ gereden: het vervoer van overleden huisdieren naar een dierencrematorium. Educatie is ook een belangrijk onderdeel. Marco: “We bezoeken scholen met de ambulance, zodat kinderen kunnen zien wat we doen. Dat zorgt voor meer bewustzijn en respect voor dieren.”

Zorgplicht en volksgezondheid

Elke rit wordt nauwkeurig gedocumenteerd: waar het dier is gevonden, in welke toestand het verkeert en welke stappen zijn genomen. In sommige gevallen, zoals bij een vleermuis met een vermoeden van rabiës, worden speciale protocollen gevolgd. “Dan moet worden onderzocht of er contact is geweest met mensen of andere dieren,” zegt Ineke. “Dat is niet alleen dierenzorg, maar ook volksgezondheid.”

De Dierenambulance zelf vangt geen dieren op – dat is wettelijk niet toegestaan. In plaats daarvan werkt de organisatie samen met gespecialiseerde opvanglocaties in onder meer Papendrecht (egels), Spijkenisse (katten en honden) en Zwanenburg (reptielen).

Vrijwilligers onmisbaar

De organisatie draait volledig op vrijwilligers, die lokaal worden getraind en ingezet. “Zonder vrijwilligers stopt het gewoon,” benadrukt Ineke. Nieuwe aanmeldingen zijn dan ook meer dan welkom. “We zoeken altijd mensen met een hart voor dieren.” De Dierenambulance is afhankelijk van zowel vrijwilligers als donaties. Wie wil bijdragen, kan terecht op www.dierenbescherming.nl of bellen met de meldkamer via 088 – 343 7112.

