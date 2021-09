Energieloket Goeree-Overflakkee van start

Een plek waar alle inwoners van Goeree-Overflakkee terecht kunnen voor vragen en hulp bij energiebesparing en woningverduurzaming. Dat is het Energieloket Goeree-Overflakkee. Dit initiatief van Coöperatie Deltawind, in opdracht van de gemeente, lanceert deze week een nieuwe website waar zowel woningeigenaren als huurders het volledige aanbod van dit loket kunnen bekijken.

Breed aanbod

De informatiebehoefte over energiebesparing neemt alsmaar toe. Om die reden is Deltawind het Energieloket gestart. Het Energieloket GO is voor alle inwoners de plek om informatie en diensten te vinden die helpen bij het zetten van stappen in verduurzaming van de woning. Zo leidt Coöperatie Deltawind al twee jaar energiecoaches op, die in iedere dorpskern actief zijn. Zij komen bij je thuis en geven tips hoe eenvoudig energie te besparen. Een bezoek van een coach is aan te vragen via het loket. Net als een afspraak met een energieadviseur voor een verdergaande plan van aanpak, misschien zelfs richting aardgasvrij.

Om zelf aan de slag te gaan, kun je via de website van het Energieloket een QuickScan van je eigen woning doen, informatie vinden over subsidieregelingen, offertes aanvragen en gratis een handleiding of energiebespaartegoed aanvragen. De diensten worden in de komende periode verder uitgebouwd.

Eerste energiecoachgesprek met de wethouder

Wethouder Tea Both kreeg als eerste een energiecoach van het Energieloket GO over de vloer om haar te tips te geven bij het verduurzamen van haar eigen woning. Coach Piet Berrevoets besprak welke kansen er zijn om de isolatie en ventilatie in haar woning te verbeteren. Zo zijn de spouwmuren 15 jaar geleden geïsoleerd, reden waarom de energiecoach de tip gaf om deze winter een warmtescan aan te vragen. Hiermee kan worden gecontroleerd of het isolatiemateriaal nog wel goed functioneert. De Cv-ketel is recent al op zestig graden gezet: een simpele actie met directe besparing als gevolg. De kleine besparingen werden uiteraard niet vergeten. Het plakken van radiatorfolie is één van de opties die serieus wordt overwogen door Tea Both om energie te besparen. Al met al een nuttig gesprek waarbij de wethouder aangaf de volgende stap te overwegen: Om samen met de energieadviseur van het Energieloket een concreet plan voor woningverduurzaming op te stellen.

Hulp op maat

Waar de één misschien al toe is aan een plan voor woningverduurzaming, is de ander nog bezig met oriënteren. Het Energieloket sluit aan bij de energievraagstukken die bij ieder thuis leven. Neem vooral een kijkje op www.energieloketgo.nl om te zien hoe we kunnen helpen of neem telefonisch contact op via 085-0060479.

Samenwerking

Het Energieloket GO is een initiatief van Coöperatie Deltawind in opdracht en met financiële ondersteuning van de gemeente Goeree-Overflakkee. In samenwerking met Oost West Wonen helpt het Energieloket ook huurders met het besparen van energie. Daarnaast is het als partner betrokken bij het project Klimaatkrachtig GO, waar de collectieve aanpak naar aardgasvrij wordt besproken en voorbereid met verschillende dorpskernen.