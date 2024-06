Energieneutrale seniorenwoningen opgeleverd in Ouddorp

Het nieuwe appartementencomplex aan de dorpstienden in Ouddorp is eind mei 2024 officieel geopend. Huurders ontvingen de sleutel van hun gloednieuwe en levensloopbestendige appartement en vierden dit bijzondere moment met een hapje en een drankje. De naam van het appartementencomplex werd tijdens de opening op donderdag 31 mei aan de bewoners onthuld. De nieuwe huurders, het gebiedsteam van Oost West Wonen en Pau Heerschap is gevraagd mee te denken over de naam van het pand. Uit een top drie van namen werd 'De Weie' gekozen als favoriet.

Het appartementencomplex is in opdracht van Oost West Wonen gebouwd door bouwonderneming Stout. In totaal zijn het 16 energieneutrale appartementen voor senioren. Om doorstroming te stimuleren, hebben bestaande huurders voor het merendeel van de appartementen voorrang gekregen.

Een nieuw thuis in het centrum van Ouddorp

De nieuwe huurders van het appartementencomplex namen de sleutel blij in ontvangst en gingen direct aan de slag om van hun nieuwe woning een eigen ‘thuis’ te maken. Marleen van de Kamp, directeur bestuurder van Oost West Wonen, markeerde deze oplevering als een bijzonder moment en een start van de opleveringen aan nieuwbouw die nog zullen volgen. “We zijn trots op deze nieuwe appartementen in Ouddorp. Een mooie plek dichtbij voorzieningen en een woning waar je ook als je ouder wordt prettig en zelfstandig kunt blijven wonen. Huurders kunnen nu van start om er hun eigen mooie plekje van te maken. Namens het hele team van Oost West Wonen wens ik alle nieuwe bewoners hier veel woonplezier.”

Een naam met een verhaal

‘De Weie’ is niet per toeval gekozen als naam voor het nieuwe appartementencomplex. De naam verwijst naar de historie van de locatie aan de Dorpstienden. Vroeger was het een weide met wat verderop een schuur. Op ‘De Weie’ van Leen van Janne zoals het destijds door Ouddorpers werd genoemd, gebeurde altijd veel en werden regelmatig evenementen georganiseerd. Dialectkenner Pau Heerschap vertelde tijdens de opening van het pand het verhaal achter deze naam in het Ouddorps dialect.



Door Internetredactie Omroep Archipel