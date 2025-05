Enige supermarkt in Melissant gaat dicht

De COOP Compact in Melissant sluit op 7 juni 2025 definitief haar deuren. Dat is te lezen op een poster die bij de ingang van de supermarkt hangt. De supermarkt, die de afgelopen vijf jaar bekendstond als ‘Neels’.

Het is de enige supermarkt in het dorp. De dichtstbijzijnde winkels zijn nu de PLUS in Stellendam en de COOP in Dirksland. Op Facebook laten inwoners weten zich zorgen te maken: zij moeten voortaan een stuk verder reizen voor hun dagelijkse boodschappen.

Om inwoners te helpen die afhankelijk waren van de supermarkt, wordt gewerkt aan een boodschappen-pendelservice. Dat staat te lezen op flyers die huis-aan-huis verspreid worden. Er hebben zich al enkele vrijwillige chauffeurs aangemeld die op vooraf ingeplande dagen ritten willen rijden.

Familie Pieterse is een inzamelingsactie gestart om deze pendeldienst mogelijk te maken. Er is 10.000 euro nodig voor de huur of aankoop van een personenbus. Op dit moment staat de teller op 330 euro.

