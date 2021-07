Erfgoedprojecten havenkanaal Middelharnis officieel in gebruik genomen

De Zuid-Hollandse gedeputeerde Willy de Zoete en wethouder Daan Markwat openden vrijdag 2 juli 2021 gezamenlijk officieel een aantal afgeronde projecten van de erfgoedlijn Havenkanaal Middelharnis en namen deze symbolisch in gebruik. Dat deed De Zoete door vanaf het gerestaureerde RTM-veerpontje Anna Jacoba een lint over het kanaal door te knippen.

De korte vaartocht was onderdeel van het werkbezoek van De Zoete (onder andere Cultuur en Erfgoed) aan Goeree-Overflakkee. Een bezoek in stijl: varend op, over én langs erfgoed. De korte vaartocht ging langs een aantal recent opgeleverde projecten van de erfgoedlijn, die vanwege de coronapandemie wel al waren afgerond maar nog niet officieel waren geopend.

De gedeputeerde is trots op wat gerealiseerd is in het havenkanaal: “Onze erfgoedlijnen maken onze geschiedenis zichtbaar voor ons en voor onze toekomstige inwoners. Dat is belangrijk, duizenden jaren is er door alle generaties gebouwd aan een levendig en levend Zuid-Holland. De monumenten en musea in de stad, de 13 dorpen en 5 buurtschappen op Goeree-Overflakkee zijn daar een mooi voorbeeld van.”

Ook nu was er geen sprake van een grote opening, maar de kleinschalige bijeenkomst was net zo feestelijk. “De afgelopen jaren zijn er mooie stappen gezet om de historie van het havenkanaal beter voor het voetlicht te brengen”, zo stelt wethouder Daan Markwat (Erfgoed). “Al onze zeven havenkanalen hebben ons een belangrijk verhaal te vertellen. Havenkanaal Middelharnis is het verhaal van een belangrijke vissershaven, maar ook van een getijdenhaven, de veerboten en trams van RTM. Én van een groeiend eiland met uitdagingen om vervoer over water mogelijk te houden.”

De werkzaamheden zijn nog niet allemaal helemaal afgerond: momenteel wordt een deel van de kademuren aan het Vingerling hersteld. Ook de Wilhelminabrug wordt met oog voor de historie gerestaureerd.

Andere projecten zijn wel al volop in gebruik. Denk bijvoorbeeld aan de gerestaureerde 18e eeuwse kademuren van de havenkom zelf. Of de zichtbaar gemaakte spuisluizen aldaar. Daarnaast is er op het Havenhoofd een steiger gerealiseerd voor de aanleg van historische schepen, waarbij een informatiepaneel passanten vertelt over de geschiedenis. Maar ook het RTM-belevingspunt met perron en kaartenhuisje is zeker het vermelden waard. Of het laarzenpad langs het kanaal met een zit- en beleefplek aan het water en een verbinding naar Hernesseroord.

Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee

Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee is één van de zeven erfgoedlijnen van de provincie Zuid-Holland. Een erfgoedlijn is een geografische lijn die verschillende objecten – monumenten en landschap – op de kaart verbindt tot één geheel met een gemeenschappelijk historisch verhaal. Zo maakt de provincie het samen met anderen mogelijk om het erfgoed in Zuid-Holland te bezoeken, ervan te genieten en te leren over onze geschiedenis.

De erfgoedlijn Goeree-Overflakkee richt zich op erfgoed dat gerelateerd is aan het water. Het verhaal van de erfgoedlijn gaat over het leven met en overleven van het water als vriend en vijand. Het uiteindelijke doel is het erfgoed behouden voor de toekomst en het doorgeven daarvan aan volgende generaties. Dat gebeurt onder andere door monumenten te restaureren en een nieuwe bestemming te geven, recreatieve routes te ontwikkelen, publieksevenementen te organiseren en verhalen te vertellen. De afgelopen jaren hebben de zeven havenkanalen (Goedereede, Stellendam, Dirksland, Sommelsdijk, Middelharnis, Oude-Tonge en Ooltgensplaat) de nodige aandacht vanuit de erfgoedlijn gekregen.

De erfgoedlijn krijgt vorm aan de erfgoedtafel, waar tal van organisaties, overheden, stichtingen, verenigingen, dorpsraden en ondernemers de projecten bespreken en bepalen. Veel projecten zouden niet tot stand komen zonder de tomeloze inzet van vrijwilligers.

Recent is besloten de erfgoedlijn van Goeree-Overflakkee uit te breiden naar de Hoeksche Waard en Voorne-Putten.