Ernstig eenzijdig ongeval Dirksland

Op zondagavond 8 maart 2020 heeft er een ernstig eenzijdig ongeval plaatsgevonden bij Dirksland. Het ongeval gebeurde op de Oudelandsedijk tussen Dirksland en Sommelsdijk nabij de rotonde. Omstreeks 19:45 uur reed daar een personenwagen, met twee mannen van 19 jaar uit Melissant, tegen een boom. Een van de mannen is aan zijn verwondingen overleden. Het gaat om de bestuurder, meldt de politie. Beide inzittenden moesten uit het voertuig worden bevrijd. Tenminste een persoon moest worden gereanimeerd. De twee zwaar gewonde slachtoffers zijn met spoed overgebracht naar het EMC in Rotterdam. Twee leden van het traumateam die per helikopter ter plaatse waren gekomen zijn met de slachtoffers meegereden naar het ziekenhuis. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de toedracht van het ongeval. Tweeten Previous Next

