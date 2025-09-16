Escape Caravan laat inwoners laaggeletterdheid ervaren

Samen zingen om Nederlands te leren. Zo startten de cursisten en docenten van de NT2-lessen, samen met wethouder Bruggeman en een zangdocente, de Week van Lezen en Schrijven.

Door Linda van der Klooster

Met een gezamenlijk gezongen liedje over de dagen en maanden, de klassieker Als de zon schijnt van André van Duin en Lang zal ze leven, werd woensdag 10 september in de Beroepscampus het officiële startsein van de Week van Lezen en Schrijven gegeven. Deze week is in Nederland in het leven geroepen om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met basisvaardigheden, zoals lezen, schrijven of rekenen. Daardoor hebben ze vaak ook moeite met een computer of smartphone.

“Basisvaardigheden, dat zijn eigenlijk de vaardigheden die je nodig hebt om mee te kunnen doen eh in de huidige maatschappij”, legt Sabrina Schipper, coördinator basisvaardigheden bij de Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta uit. “Taal is belangrijk. En mensen die nieuw zijn in Nederland, hebben natuurlijk logischerwijze moeite met de Nederlandse taal, maar er zijn ook heel veel mensen in Nederland, die gewoon basisonderwijs hebben gehad, die ook moeite hebben met de Nederlandse taal, om welke reden dan ook. Deze week staat dus extra in het teken om die mensen ook te laten zien: schaam je niet, zoek hulp, want er is hulp.”

Het gaat vooral om begrijpend lezen. “Op het moment dat je dat niet goed genoeg kan, heb je uiteindelijk ook misschien moeite met digitale vaardigheden. Want digitaal moet je ook heel veel kunnen lezen en interpreteren. Maar denk ook aan bijvoorbeeld de bijsluiter van medicijnen, een gebruiksaanwijzing. Daar heb je dan ook moeite mee. Dus het is een heel belangrijk onderdeel.”

De visie over het sociaal domein van de gemeente Goeree-Overflakkee is erop gericht dat iedereen mee moet kunnen doen, vertelt wethouder Berend Jan Bruggeman. “In een inclusieve samenleving heeft iedereen veel kansen, en daar is taalondersteuning een belangrijk onderdeel van.”

In heel Nederland hebben zo’n 3 miljoen mensen moeite met basisvaardigheden. “Op Goeree-Overflakkee is dat tien procent van de bevolking. Dat is ietsje lager dan het landelijk gemiddelde, maar dan praat je toch over tien procent van duizenden mensen.”

De gemeente probeert dat aantal terug te dringen in samenwerking met instanties als de Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta, GOwerkt en het Albeda College. “Bijvoorbeeld het aanbieden van het Digitaalhuis en laagdrempelige cursussen, waar vrijwilligers ook taalmaatjes kunnen zijn.”

Ook probeert de gemeente zelf brieven aan inwoners te schrijven in begrijpelijke taal. “Maar ja, dat is voor degene die ze moeten schrijven ook weer een uitdaging. Dus die krijgen daar nu ook training in bij de gemeente. Want we horen aan de balie ook wel eens verhalen van mensen die vragen: ‘Kunt u het even voorlezen, want ik ben mijn ik ben mijn bril vergeten.’ Daar zit dan achter dat ze eigenlijk niet kunnen lezen.”

In het kader van de Week van Lezen en Schrijven zijn er op Goeree-Overflakkee meerdere activiteiten. Woensdagmiddag 17 september komt de Escape Caravan naar de bibliotheek in het Diekhuus, vertelt Sabrina Schipper. “In die caravan ga je ontdekken hoe het is om laaggeletterd te zijn. Dus het is een heel laagdrempelige manier om via een spel te herkennen waar die mensen tegenaan lopen.”

Ook organiseert de bibliotheek maandag 15 september de “Digi-handig bingo”. “En daar gaan we op een hele laagdrempelige manier aan de slag met de smartphone. En natuurlijk in bingo-vorm. Dus je kunt ook echt iets winnen. En je leert meteen eigenlijk een beetje je smartphone kennen.”

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



