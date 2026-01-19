Evaluatie Winkeltijdenwet kan zondagsverbod laten verdwijnen

De zondagsopenstelling is nog altijd een gevoelig onderwerp op Goeree-Overflakkee. Op zondag mogen winkels niet open, op toeristische uitzonderingen na. En juist daar wringt het voor ondernemers: waarom de ene supermarkt wel en de andere winkel niet. Ook onder inwoners zijn er mensen voor en tegen. Een motie van VVD-Kamerlid Kisteman heeft gezorgd voor een evaluatie van de Winkeltijdenwet. Als deze verandert, is het mogelijk dat de gemeente in de toekomst minder invloed heeft op openingstijden.

De Winkeltijdenwet zegt dat winkels op zon- en feestdagen dicht moeten zijn. Ook mogen winkels op werkdagen niet open zijn tussen 22:00 en 06:00 uur. Gemeenten kunnen hiervan afwijken door extra regels te maken en winkels toestemming geven toch open te gaan. Hierdoor is het mogelijk om per plaats andere afspraken te maken. Op ons eiland gelden deze ontheffingen bijvoorbeeld voor winkels op een recreatieterrein of in toeristisch gebied aan de kust. Deze winkels mogen dan wel op zondag de deuren openen.

Vier mogelijke aanpassingen

Minister Karremans van Economische Zaken heeft in een brief aan de Kamer gezegd dat de evaluatie van de Winkeltijdenwet eerder plaatsvindt dan gepland. In deze brief geeft hij, op verzoek van de Kamer, ook al vier mogelijke veranderingen van deze wet aan. De meest ingrijpende verandering, zeker voor Goeree-Overflakkee, is om het landelijke verbod op zondagsopenstelling helemaal af te schaffen. Gemeenten krijgen hier dan ook geen zeggenschap meer over. Winkels mogen dan elke dag tussen 06:00 en 22:00 uur open zijn. De tweede optie is dat het landelijke verbod verdwijnt, maar gemeenten wél zelfs regels mogen blijven maken. Dit wordt de “ja, mits”-benadering genoemd. De derde mogelijkheid is dat gemeenten verplicht een ontheffing moeten geven in meer situaties. De uiterste optie is om de wet helemaal te stoppen. Hierdoor vervallen alle landelijke verboden en krijgen gemeenten volledige vrijheid om openingstijden te bepalen.

In de brief worden ook enkele nadelen van een aanpassing genoemd. Het kan invloed hebben op de vrijheid van gemeenten om hun eigen winkelgebieden vorm te geven. Ze kunnen dan minder makkelijk speciale afspraken maken. Ook kan het de economische druk voor winkeliers vergroten om open te gaan en voor werknemers om op (meer) zondagen te werken.

Of het zover komt, is nog afwachten. De minister benadrukt dat de evaluatie eerst moet laten zien of en welke problemen er spelen rond winkeltijden en wat de oorzaken hiervan zijn. Daarna beslist een nieuw kabinet of de wet moet worden aangepast. De resultaten worden voor de zomer van 2026 verwacht, samen met een reactie van het kabinet.​ Goeree-Overflakkee behoort tot een minderheid waar winkels nog dicht zijn. Uit een onderzoek van het Reformatorisch Dagblad blijkt dat in 2025 nog maar 24 van de 342 gemeenten in Nederland geen koopzondagen hadden.

Door Internetredactie Omroep Archipel