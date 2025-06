Even offline maar volop in contact met God tijdens Go My Soul

GO ON! Special Zo heet de speciale editie van de GO My Soul-dagen die op 21 juni 2025 wordt georganiseerd voor vrouwen die eerder al eens hebben deelgenomen aan een GO My Soul-dag.

Door Linda van der Klooster

GO My Soul is een vrouwenbeweging die wandeldagen organiseert waarbij het verdiepen van je persoonlijke relatie met God centraal staat. Juist in de natuur kan je ervaren hoe God spreekt door Zijn Woord en Geest, is het idee. Tijdens deze speciale zomeravondtocht wordt er teruggeblikt en vooruitgekeken, en zoeken de deelneemsters samen naar extra verdieping.

Marjolein Struik en Suzan van Gurp organiseren drie keer per jaar een wandeldag. Ze doen dit omdat ze vrouwen de mogelijkheid willen geven om zichzelf een dag lang ongestoord te richten op God. Tijdens de wandeltocht van 24 maart liepen ruim 60 vrouwen mee op de route door de duinen van Flakkee.

“Je kunt er natuurlijk voor kiezen om een zaal af te huren en vrouwen op die manier toe te rusten en te bemoedigen,” legt Suzan van Gurp uit. “Onze ervaring is echter dat we liever iets dóen. Gewoon lekker back to basic, met een goedgevulde tas op de rug een dag de natuur in. We merken dat wandelen verbindt, harten opent voor een goed gesprek, en met de wind door je haren krijg je een frisse kijk op je leven. Daarnaast is wandelen een sport die voor veel mensen haalbaar is, en laten we ook Gods aanwezigheid in de schepping niet vergeten. Kortom: buiten gebeurt het.”

Arise

Het idee voor GO My Soul ontstond tijdens een weekend van Arise. “In het voorjaar van 2023 gingen Marjolein en ik mee met een weekend van Arise,” vertelt Suzan. “Een vrouwenbeweging met eenzelfde verlangen als GO My Soul, maar dan landelijk. Tijdens dat weekend in de ongerepte natuur van de Veluwe hebben we mogen ervaren dat God ons persoonlijk vraagt om Hem te volgen. Om op te staan en ook anderen te bemoedigen om bezig te zijn met wat er in het leven echt toe doet: onze ziel.”

Na het weekend bleef het verlangen bestaan om zoiets ook op Goeree-Overflakkee te organiseren. De twee namen meteen actie. Zo werd, na maanden van voorbereiding, in maart 2024 de allereerste GO My Soul-dag werkelijkheid. Die vond plaats op de Slikken van Flakkee, waar uiteindelijk drie edities zijn gehouden. Dit jaar wordt er gewandeld in de Duinen van Goeree. “We verzamelen op een parkeerplaats van het natuurgebied. Van daaruit wisselen wandelen en pauzestops elkaar af. We wandelen ongeveer een uur achter elkaar, waarna er weer een stop volgt. Daardoor is deelname voor veel vrouwen goed te doen.”

Groepscoach

De groep bestaat meestal uit zo’n 50 vrouwen van uiteenlopende leeftijden en achtergronden. “Tijdens de pauzestops wordt er gesproken aan de hand van verhalen uit de Bijbel. Er is ruimte voor ieders verhaal, voor stille tijd, gebed, zang of een leuk spel. De groep wordt opgedeeld in kleinere groepjes met ieder een eigen groepscoach. Zo blijven de gesprekken intiem en vertrouwd, en komt iedereen aan het woord. Aan het einde van de dag zijn de groepjes vaak echt hecht geworden, en soms blijft er zelfs na afloop nog contact bestaan tussen de vrouwen.”

Omdat de deelneemsters tijdens een GO My Soul-dag hun telefoon en horloge thuislaten, is stille tijd ook echt stille tijd. “Wanneer je een dag vrijmaakt voor God, dan kun je ervan op aan dat er mooie dingen gebeuren. We geloven in een levende God die op zo’n dag spreekt door Zijn Woord en Geest. Zo’n dag vrijzetten voor Hem betekent vaak ook verdieping van je persoonlijke relatie met God. Juist die stille tijd is daarin heel waardevol.”

Intiemer

De komende GO ON! Special op zaterdagavond 21 juni zal er iets anders uitzien dan eerdere edities, en is speciaal bedoeld voor vrouwen die al eens zijn mee geweest. “We gaan met een kleinere, intiemere groep. In plaats van een hele dag trekken we er een avond op uit. We blikken terug op de eerdere GO My Soul-dagen, zoeken samen naar verdieping, maar kijken ook vooruit: hoe houd je vast wat je ontvangen hebt? Aan het einde van de avond hopen we dat de vrouwen bemoedigd, toegerust en aangevuurd naar huis gaan. Om dáár uit te leven wat ze geloven, ieder op de plek waar God haar heeft gesteld.”

De volgende reguliere GO My Soul-dag vindt plaats op 4 oktober, opnieuw in de Duinen van Goeree. Meer informatie is te vinden op www.gomysoul.nl.

