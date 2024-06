Evenement met terreinwagens op strand mag doorgaan

Een 4x4-demonstratie met terreinwagens op het strand van Ouddorp, op zaterdag 21 en zondag 22 september 2024, mag doorgaan. Stichting Duinbehoud had het college van burgemeester en wethouders in april gevraagd de evenementenvergunning voor de rit met terreinwagens in het natuurgebied in te trekken, maar daarop is het antwoord gekomen dat het verzoek is afgewezen.

Tijdens het evenement wordt een baan van tweeënhalve kilometer aangelegd op strand Oosterduinpad, waar mensen kunnen meerijden met fourwheeldrive terreinwagens of hun eigen 4x4. Een evenementenvergunning was al in juni 2022 afgegeven. Het bezwaar dat de Stichting Duinbehoud tegen de vergunning van het evenement aantekende, is in januari ongegrond verklaard.

Hierna verzocht de Stichting Duinbehoud de evenementenvergunning in te trekken, op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten. "Een evenementenvergunning zonder daarnaast een omgevingsvergunning had niet verleend had mogen worden", zo schreef directeur Marc Janssen van Stichting Duinbehoud in een brief aan de burgemeester. Dit verzoek is echter ook afgewezen.

In de Algemene Plaatselijke Verordening staat vermeld onder welke gevallen een vergunning ingetrokken kan worden. De huidige situatie valt daar niet onder. Het niet beschikken over een omgevingsvergunning bij een evenementenvergunning is geen nieuwe omstandigheid die aanleiding zou kunnen geven tot intrekken. Wel is de bedoeling dat de aanvraag voor een omgevingsvergunning alsnog wordt ingediend. Anders zou dat een reden kunnen zijn het evenement niet door te laten gaan.



Door Linda van der Klooster