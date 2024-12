Evert regelt duofiets voor zijn woning

Een bijzonder initiatief van Evert Elders, bewoner bij Zuidwester op Hernesseroord in Middelharnis, heeft geresulteerd in een prachtige aanwinst voor zijn woning: een gloednieuwe duofiets. Dankzij een succesvolle aanvraag bij het Rabo Coöperatiefonds kunnen Evert en zijn medebewoners voortaan genieten van gezamenlijke fietstochten.

Wat begon als een grap, veranderde al snel in een serieus plan. Evert had zijn zinnen gezet op een duofiets, maar de hoge kosten leken een obstakel. Toen zijn persoonlijk begeleider voorstelde om de Rabobank te benaderen, liet Evert er geen gras over groeien. Hij nam contact op en zette het proces in gang. Met succes: het Rabo Coöperatiefonds kende maar liefst €6.500,- toe voor de aanschaf van de fiets.

Op zaterdag 23 november 2024 werd de duofiets feestelijk geleverd op Hernesseroord. De bewoners kunnen vanaf nu samen op pad, genieten van de buitenlucht en werken aan beweging en verbinding. Een initiatief waar niet alleen Evert, maar de hele woning enorm trots op mag zijn.

Samen sterker met het Rabo Coöperatiefonds

De Rabobank zet zich in voor een sterkere en betrokken leefomgeving. Het Rabo Coöperatiefonds ondersteunt lokale projecten die bijdragen aan maatschappelijke doelen. Deze toekenning laat zien dat samenwerkingen als deze mensen dichter bij elkaar brengen en kansen creëren die anders buiten bereik zouden blijven.



Door Internetredactie Omroep Archipel