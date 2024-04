Examenstunt bij CSG Prins Maurits

Het is bijna examentijd. Voor de middelbare scholieren in de hoogste klassen was deze week hun laatste normale lesdag. De allerlaatste lesdag wordt op bijna alle scholen traditioneel gevierd met een examenstunt. Een dag die voor de schoolleiding meestal met rood op de kalender staat gemarkeerd.

Op de RGO Beroepscampus was er eerder deze week al een feestje, waarbij veel bloem in het rond gestrooid werd. Op CSG Prins Maurits in Middelharnis kwam de leerlingen van 4 vmbo vrijdag 12 april 2024 bij elkaar op het schoolplein. Ze hadden niet alleen meerdere rollen afzetlint en hekken bij zich om het schoolplein af te sluiten, maar ook een aantal confettikanonnen en twee tractors die hun luide sirenes en toeters door de wijde omgeving lieten schallen.

We hadden gewoon het idee om een laatste leuke lesdag te hebben met zijn allen", vertelde een leerlinge. "We wilden eigenlijk de school binnen. Gewoon gezellig samen hangen en leuke dingen doen in de aula, met confetti en zo. Dat is alleen iets anders afgelopen. Van sommige docenten mochten we niet naar binnen. Toen zijn we buiten het hek gaan staan om lol te trappen."

Bij de chaos die een examenstunt met zich meebrengt is een personeelslid gevallen. Een groep leerlingen is meteen een boeket bloemen gaan kopen om dat aan haar aan te bieden.

Teamleider Marco Jonge van CSG Prins Maurits ruimde met enkele collega's de afzetlinten op, zodat de jongere leerlingen de school weer in konden. "Voor de examenkandidaten is het een leuk feestje en voor ons is het gewoon een normale schooldag, zo simpel is het", verklaarde hij. "Meestal weet je wel wat er op zo'n dag gaat gebeuren, dus het is niet echt spannend."

Wel spannend zijn de examens. De eerste examens voor deze leerlingen zijn aanstaande maandag.



Door Linda van der Klooster