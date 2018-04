Examenstunt Prins Maurits loopt uit de hand en stormbaan bij RGO Middelharnis

Verkleed naar school, je leraar in de maling nemen of een stunt uithalen die de landelijke pers haalt. Het kan allemaal tijdens de jaarlijkse Kolderdag op de laatste schooldag van het examenjaar. En juist daarom wordt deze traditie gevreesd door de leiding van middelbare scholen. Want wat hebben de eindexamenleerlingen nu weer bedacht?

Bij CSG Prins Maurits weten ze er al alles van: daar haalde een kleine groep leerlingen donderdag 5 april 2018 een opmerkelijke eindexamenstunt uit. Ze plaatsten vroeg in de ochtend 15 grote houten aardappelkisten op het plein, voor de ingang van de school. Niemand kon er meer in of uit. Daarbij werd het hek geforceerd en een lantaarnpaal op het plein door een tractor omver gereden. Geschatte schade door de school: drieduizend euro.

Geit in aula

De school heeft nare ervaringen met Kolderdag, na het debacle in 2014 toen leerlingen 'voor de grap' kleine vogels loslieten in de school en een geit lieten rondlopen in de aula. Eén vogeltje overleefde de stunt niet. Het zorgde voor veel commotie en negatieve landelijke aandacht. Om dit in de toekomst te voorkomen bedacht de school de examenreis.

De havo- en vwo-leerlingen was vooraf twee keer op het hart gedrukt geen vervelende grappen uit te halen, op straffe van uitsluiting van deze examenreis. Veel leerlingen hielden zich aan de boodschap, op enkele leerlingen na. Zij bedachten de stunt met de kisten op het plein. Anderen kwamen verkleed naar school.

Beide acties werden niet gewaardeerd en geaccepteerd. De verklede leerlingen zijn naar huis gestuurd. De kisten moesten nog voor de lessen begonnen verwijderd worden. Geen van de leerlingen is geschorst of van school verwijderd. Alle leerlingen mogen toch mee naar Parijs. Onduidelijk is hoe de schade is verrekend.

Stormbaan

Het docententeam van RGO Middelharnis kan donderdag 12 april 2018, op een examenstunt rekenen. Enkele eindexamenleerlingen van het vmbo, havo en vwo komen verkleed naar school, anderen hangen grappige afbeeldingen van docenten op in de school. En in de pauze kunnen leraren en leerlingen elkaar uitdagen op de tijdelijke stormbaan op het schoolplein.

“In voorgaande jaren was er een karaoke-wedstrijd voor leraren. Daar waren we wel een beetje klaar mee,” vertelt een van de eindexamenleerlingen. “Ik hoop dat een aantal leraren onze stunt kunnen waarderen en over de obstakels willen klimmen en kruipen.”

Bang voor schade of onveilige situaties is ze niet. “In het verleden ging er altijd wel wat mis. Er is weleens olie in de wc’s gegooid en er is een soepautomaat de trap afgevallen. Nu staat er toevallig een voorstelling gepland in de aula en mogen we dus geen lawaai maken. Maar het is onze dag; een traditie waar we lang naar uitkijken. We zorgen wel dat we alles goed in de gaten houden.”