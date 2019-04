Expeditie Haringvliet 2019 gaat door met andere vaardienst

Vanaf zaterdag 1 juni 2019 is er weer een vaarverbinding over het Haringvliet. In de maanden juni en september 2019 varen de pontjes (Linquenda II en de Hoeksche Vaart) op het Haringvliet op zaterdag en zondag. In de zomervakantie wordt er zelfs zes dagen per week gevaren, dinsdag tot en met zondag. De pontjes doen verschillende bestemmingen aan op het Haringvliet: Hellevoetsluis, Stellendam, Middelharnis, Willemstad, Numansdorp, Stad aan 't Haringvliet, Nieuwendijk en Tiengemeten.

Vaarverbinding

Met deze schepen wordt er naast een vaarverbinding en een persoonlijke benadering een ultieme beleving van het water en de natuur aangeboden. Op de schepen kan de fiets mee, maar op de bestemmingen kan er ook een fiets worden gehuurd.

Dagje uit

Naast de ultieme vaar- en natuurbeleving wordt de toeristen en inwoners van de omliggende gemeenten een dagje uit aangeboden. Een dagje shoppen en terrasjes pakken in een van de mooie kernen van Hellevoetsluis, Middelharnis of Willemstad of juist een dagje Tiengemeten. Voor de kinderen is er een grote natuurspeelplaats, en voor de allerkleinsten een Ukkie-eiland. Ook is het mogelijk om het leefgebied van de bever onder begeleiding van een boswachter te bezoeken. In Numansdorp kunt u het Fort Buitensluis bezoeken en in Stellendam de zeehondenopvang A Seal.

Expeditie Haringvliet

De vaarverbinding naar en over het Haringvliet is in 2016 ontstaan als activiteit van het Droomfondsproject Haringvliet met financiële steun van de Nationale Postcode Loterij en de provincie Zuid-Holland. Na de eerste twee succesvolle jaren waarbij zo'n 10.000 bezoekers het Haringvliet bezochten, ligt de organisatie van de Haringvliet Expeditie sinds 2018 in handen van de omliggende gemeenten en komt de vaarverbinding tot stand met steun van deze omliggende gemeenten (Hellevoetsluis, Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard en Moerdijk) en de provincie Zuid-Holland. Deze partijen kiezen er in 2019 voor om de vaarverbinding door de Hoeksche Vaart en de Linquenda II te laten verzorgen.