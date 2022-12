Explosief gevonden in de polder van Herkingen

Zondagmiddag 25 december 2022 is er een explosief gevonden in de polder van Herkingen. Een wandelaar had in het bos gelegen aan de Galgeweg een zogenoemde pijpbom gevonden. Het explosief hing aan een boom. Een opmerkelijke en bovendien levensgevaarlijke vondst.

De Politie en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) zijn ter plaatse gekomen. Na enig onderzoek waarbij ook een robot is ingezet, heeft de EOD de pijpbom ter plaatse onschadelijk gemaakt en gecontroleerd laten ontploffen.