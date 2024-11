Extra maatregelen en investeringen voor waterkwaliteit door Waterschap

De komende jaren zijn dringend aanvullende maatregelen nodig voor onder meer de waterkwaliteit, de zoetwatervoorziening en de rioolwaterzuivering op de Zuid-Hollandse Eilanden. Waterschap Hollandse Delta gaat forse aanvullende investeringen doen voor de veiligheid en leefbaarheid van de regio en toekomstige generaties.

Op 27 november 2024 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de Programmabegroting 2025. Een verhoging van de waterschapsbelasting is nodig om de toenemende kosten te dekken. Dit sluit aan bij een landelijke trend waarbij de kosten voor waterbeheer stijgen.

"De impact van klimaatverandering wordt steeds meer voelbaar, met zeespiegelstijging, langere periodes van droogte en steeds extremere neerslag. Ook kampt de regio, die bijna een miljoen inwoners en een grote verscheidenheid aan bedrijven herbergt, met bodemdaling en verzilting. Het kost steeds meer moeite om wateroverlast op de Zuid-Hollandse Eilanden te voorkomen en te zorgen voor voldoende schoon en zoet water," zegt heemraad Financiën Frank van Oorschot van waterschap Hollandse Delta. "Daarnaast zijn de rioolwaterzuiveringen aan vernieuwing toe en worden strengere wettelijke eisen gesteld aan de zuivering van afvalwater."

Duurzame en robuuste oplossingen

"Er komen nieuwe uitdagingen op ons af die vragen om duurzame, robuuste en kostenefficiënte oplossingen," aldus de heemraad. Het waterschap gaat extra maatregelen treffen voor onder meer de waterveiligheid, de waterkwaliteit en de zoetwatervoorziening. "In 2025 werken we aan de renovatie en vernieuwing van slibverwerkingsinstallatie Sluisjesdijk in Rotterdam, de versterking van dijktrajecten langs de Oude Maas, het Spui, het Haringvliet en de Grevelingen en een duurzame en veilige inrichting van de waterschapswegen. Ook bereiden we ons voor op de herijking van de Deltabeslissing en start de vernieuwing van de rioolwaterzuiveringen op Goeree-Overflakkee en Spijkenisse. Dat zijn slechts enkele voorbeelden van wat voor komend jaar op de agenda staat."

Grote opgaven vragen om grote investeringen

Om de regio veilig en leefbaar te houden, investeert waterschap Hollandse Delta de afgelopen en komende jaren fors. In 2024 heeft het waterschap bijna 70 miljoen euro geïnvesteerd en de komende 5 jaar wordt dat minimaal 700 miljoen euro. Ook in de jaren daarna moet naar verwachting nog flink geïnvesteerd worden om de regio ook voor volgende generaties veilig en leefbaar te houden. Het waterschap zet ruim € 10 miljoen uit de eigen reserves in. Daarnaast is een verhoging van de waterschapsbelasting in 2025 met 8,6% nodig om de toenemende kosten te dekken. Dit volgt de landelijke trend waarin waterschappen overal in Nederland te maken hebben met stijgende kosten voor waterbeheer. "We moeten nu actie ondernemen voor een veilige en leefbare regio. En dat vraagt om de nodige middelen. We kunnen de opgaven die op ons bord liggen niet doorschuiven naar de toekomst," aldus Van Oorschot.

Samenwerking met regiopartners

Het waterschap benadrukt dat de uitdagingen waar we voor staan gezamenlijk moeten worden aangepakt. "Ons werk raakt iedereen in de regio. Van de agrariër op Goeree-Overflakkee tot de ondernemer in IJsselmonde en de bewoners van Dordrecht. Samenwerking met gemeenten, provincies, landelijke overheden en diverse maatschappelijke partners is cruciaal om tot duurzame oplossingen te komen," aldus de heemraad. Met de begroting voor 2025 gaat waterschap Hollandse Delta op "volle kracht vooruit, scherp aan de wind". De noodzakelijke investeringen dragen niet alleen bij aan het oplossen van de huidige uitdagingen, maar ook aan het bouwen van een toekomstbestendige leefomgeving voor de komende generaties.



Door Internetredactie Omroep Archipel