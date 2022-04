Extra openstelling Streekmuseum Tweede Paasdag en Tweede Pinksterdag

Voorheen was het oudste museum van Goeree-Overflakkee gesloten op Tweede Paasdag en Tweede Pinksterdag. Daar gaat verandering in komen. Enerzijds is er het groeiende aantal toeristen die ons eiland bezoekt. Anderzijds heeft het Streekmuseum Goeree-Overflakkee steeds meer landelijke bekendheid gekregen.

De historische Virtual Reality beleving van de watersnood zette het Streekmuseum Goeree-Overflakkee landelijk op de kaart. Er kwam aandacht voor de VR-beleving in de landelijke media en zelfs in het journaal.

De Gouden Kalf nominatie volgde daarna en ondanks dat de prijs zelf niet werd gewonnen, was het voor het museum toch een eer om genomineerd te worden en even onderdeel uit te maken van het Nederlands Filmfestival.

Naast de VR-beleving over de watersnood van 1953 kwam ook afgelopen jaren het Streekmuseum in het landelijk nieuws toen bekend werd dat in de gronden van Flakkee de grootste Middeleeuwse muntenschat van Nederland was gevonden. Een zilverschat van maar liefst 3000 munten die voor een klein deel dagelijks te zien is in het Streekmuseum in Sommelsdijk.

Al met al heeft daarom het museumbestuur besloten de openingstijden van het museum te verruimen. Beide maandagen is het museum geopend van 14:00-17:00 uur.

Wil je het museum bezoeken buiten openingstijden? Neem dan contact op met het museum.