Extra zelfvertrouwen voor scootmobielgebruikers na training in Goedereede

De Gemeente Goeree-Overflakkee en Veilig Verkeer Nederland organiseerden op dinsdag 17 september 2024 een scootmobieltraining in Goedereede.

Er was plaats voor in totaal 16 deelnemers om theorie te leren over verkeersregels die gelden voor scootmobiels. Er was ook een parcours om speciale manoeuvres, zoals een stoep op- en af rijden, een lift in- en uitrijden en bochten, vooruit en achteruit rijdend te oefenen. Ook ging er een vrijwilliger van Veilig Verkeer Nederland met iedere deelnemer mee op een rondje door het dorp, waarna hun rijgedrag werd geëvalueerd.

Wethouder Henk van Putten van Mobiliteit benadrukte het belang van deze gratis trainingen voor de veiligheid in het verkeer. Hij ondertekende de certificaten die de deelnemers na afloop mee naar huis kregen. Een servicemonteur van Welzorg Nederland adviseerde over de technische onderdelen van het rijden met een scootmobiel. Ook verrichtte hij kleine reparaties.

De training hielp de deelnemers hun verkeerstheorie en rijvaardigheid op te frissen. Ook zorgde het voor veel deelnemers voor extra zelfvertrouwen op de scootmobiel.



Door Internetredactie Omroep Archipel