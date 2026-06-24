Kat overleden na slaapkamerbrand in Goedereede





Bij een woning aan de Waterpoort in Goedereede is dinsdagavond 23 juni 2026 brand ontstaan in een slaapkamer. Een kat die zich in de woning bevond, werd na de brand naar een dierenarts gebracht, maar overleed later aan de gevolgen van het incident.

De brand werd rond 20:30 uur gemeld nadat de bovenverdieping van de woning vol rook was komen te staan. De brandweer had het vuur snel onder controle en wist te voorkomen dat de brand zich verder verspreidde.

Volgens de brandweer ontstond de brand in een airconditioner die zich in de slaapkamer bevond. Na het blussen heeft de brandweer de woning geventileerd om de rook te verwijderen. Over eventuele schade aan de woning is niets bekendgemaakt.

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Door Internetredactie Omroep Archipel